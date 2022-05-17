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Üstel: “Pasaport ve kimliklerde çip sorununu Türkiye ile birlikte çözüyoruz”

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye’nin üretmeye başlayacağı yeni nesil pasaportların 2022 sonuna doğru KKTC pasaportlarında da uygulanmasını hedeflediklerini söyledi.

17 Mayıs 2022 Salı 16:45
Üstel: “Pasaport ve kimliklerde çip sorununu Türkiye ile birlikte çözüyoruz”

Üstel, pandemi dönemiyle çip üretiminde dünyada yaşanan sıkıntı karşısında KKTC’nin mağdur olmaması için Türkiye ile bu alanda da işbirliğine girildiğini kaydetti.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin’i kabul etti.

Başbakan Üstel, İçişleri Bakanlığı görevini yürüttüğü dönemde, KKTC’nin pasaport ve kimliklerde “kanayan büyük bir yara” ile karşı karşıya kaldıklarını tespit ettiklerini ve bunu düzeltmek için acil olarak girişim başlattıklarını belirtti.

KKTC’nin çip hizmeti aldığı şirketlerin üretimden vazgeçmesi nedeniyle yaşanacak olan sıkıntıyı gidermek için hemen girişim başlattıklarını kaydeden Başbakan Ünal Üstel, hemen Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ndeki ilgili yerler ile temasa geçerek, pasaportların TC menşeli olarak devletten devlete üretmek için çalışma başlattıklarını ifade etti.

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Üstel, KKTC’nin yeni kimlik ve pasaportlarla ilgili çalışmayı yapacak olan Türkiye Cumhuriyeti Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin ve ekibinin kendisini ziyarete gelmesinden dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel, KKTC’deki incelemelerde bulunan ekibin yıl sonuna kadar KKTC’nin yeni pasaportlarını üreterek vatandaşların kullanımına sunulacağını ifade etti.         

 Türkiye Cumhuriyeti Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, Başbakan Ünal Üstel’e yeni görevinde başarılar diledi.

Başbakan Üstel’i İçişleri Bakanlığı döneminde pasaport konusundaki çalışmalardan tanıdıklarını ifade eden Şahin, ekibi ile birlikte TÜBİTAK yetkililerinin KKTC’nin yeni pasaportunu çalışmaya başlayacaklarını belirtti.

Şahin, yılsonuna kadar KKTC’nin yeni nesil pasaportları üretmeyi hedeflediklerini kaydetti.

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Son Güncelleme: 17.05.2022 18:50
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