Üstel: “Onur ve gururla anıyoruz”

UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel, şanlı Erenköy Direnişi’nin, Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesinin mihenk taşlarından biri olduğunu vurguladı.

Üstel Erenköy Direnişi’nin 56’ncı yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türkünün Anadolu’ya açık tek penceresi durumunda olan Erenköy bölgesinin TMT’nin en önemli ikmal merkezi olduğunu, bereketin buradan başlayarak diğer sancaklara buradan ulaştırıldığını anımsattı.

Üstel, “Kıbrıs Türk Halkı, yıllar boyu verdiği mücadelede Anavatanı’na olan inanç ve güvenini daima korumuş, bunun neticesinde kendi özgür ve bağımsız devletine kavuşmayı başarmış, bu bilinçle devletini daha ileri noktalara taşımaya azimle devam etmektedir” dedi.

Üstel, bu günlere nasıl gelindiğini idrak etmek, bağımsızlık ve varoluş mücadelesinin öneminin bilincine varmak ve azmin bir halkı yok oluştan bir devlete nasıl ulaştırdığını, bağımsızlık uğrunda verilen mücadeleyi iyi anlatmak ve gelecek kuşaklara aktarmanın sorumlulukları olduğunu kaydetti.

Üstel mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs Türk tarihinin en önemli mücadele destanının yazıldığı, şanlı Erenköy direnişinin 56’ncı yıldönümü dolayısıyla, bu şanlı destanı canıyla yazan başta Erenköy şehitleri olmak üzere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasında canını ve kanını feda eden tüm şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygı, sevgi, minnet ve şükran duyularıyla eğiliyorum. Ruhları şad olsun.”