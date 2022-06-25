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Üstel: “Olağanüstü çaba gösteren herkese teşekkür ederim”

25 Haziran 2022 Cumartesi 11:30
Üstel: “Olağanüstü çaba gösteren herkese teşekkür ederim”

“Yaşanılan yangın felaketinden gerekli dersleri çıkararak, orman yangınlarına karşı etkili mücadele edilmesi yönünde gerekli çalışmalar yapılacaktır”

Başbakan Ünal Üstel, Mersinlik-Tatlısu bölgesinde dört gündür etkili olan yangının, dün gece yağan yağmurun etkisi ile tamamen söndüğünü ve kontrolün devam ettiğini belirterek, yangın söndürme çalışmalarında olağanüstü çaba gösteren herkese teşekkür etti.

Üstel, yaşanılan yangın felaketinden gerekli derslerin çıkarılarak, kapsamlı bir çalışma ile orman yangınlarına karşı etkili mücadele edilmesi yönünde gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre Başbakan Ünal Üstel, yangın bölgelerinde kontrol ve soğutma çalışmalarının devam edeceğini kaydederek, “Hepimize çok geçmiş olsun, büyük bir felaket atlattık” dedi.

- “Sadece ormanlar değil, hayvanlar ve ormandaki tüm canlılar yanıyor”

Yangının boyutunun havadan ve karadan yapılacak kapsamlı keşif incelemesinin ardından daha iyi görüleceğini belirten Üstel, şunları kaydetti:

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“Sadece ormanlar değil, hayvanlar ve ormandaki tüm canlılar yanıyor. Yaşanılan yangın felaketinden gerekli dersleri çıkararak, kapsamlı bir çalışma ile orman yangınlarına karşı etkili mücadele edilmesi yönünde gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Hepimizin yüreklerini dağlayan yangının söndürülmesi için tüm kurum ve kuruluşlarımız, sivil halkımız olağanüstü çaba gösterdi. Halkımız bu zor günlerde güzel bir dayanışma örneği sergiledi. Duyarlı vatandaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız yangın bölgelerine çeşitli yardımlar gönderdi. Elinde kazma kürek ile yangın bölgesine giden vatandaşlarımızı gördüm, herkes canla başla çalıştı. Herkese yürekten teşekkür ediyorum.

Yangının söndürülmesinde ilk andan itibaren devletin tüm ilgili birimleri gecesini gündüzüne katarak koordine içinde fedakarca görev yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar ve hükümet üyeleri olarak sürekli yangın bölgesine giderek çalışmaları yakından takip ettik. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanımız Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ile birlikte sürekli yangın bölgesindeydi ve çalışmaları koordine ettiler.  Bu anlamda, askerlerimize, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Orman Dairesi, Polis, İtfaiye, Belediyelere, katkı koyan tüm kurum ve kuruluşlarımıza, elinde kazma kürekle yangın bölgesine koşandan, yangın söndürmede çalışanlara su, ayran, yiyecek dağıtan fedakar halkımıza en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum.”

- Türkiye, İngiliz Üsler Bölgesi, İsrail ve Kıbrıs Rum yönetimine teşekkür…

Her zaman, her koşulda Kıbrıs Türkü’nün yanında olan Anavatanımız Türkiye, Marmaris’te büyük bir yangın yaşanırken ve imkanlarını o bölgeye seferber etmişken, bize de hava araçları gönderdi. Güvencemiz Anavatanımıza da geçmiş olsun der, yardımları için teşekkür ederim.

Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın girişimleri ile yangının havadan söndürülmesine destek veren İngiliz Üsler Bölgesi, İsrail ve Kıbrıs Rum yönetimine de teşekkür ediyorum.”

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Son Güncelleme: 25.06.2022 12:02
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