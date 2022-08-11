banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Mağusa'da uyuşturucu operasyonu, 1 kişi tutuklandı
Mağusa'da uyuşturucu operasyonu
46 yaşında hayatını kaybetti
46 yaşında hayatını kaybetti
Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu üzerinde kaza!
Yine trafik kazası
Cevapsız sorular tamamlanmayan dosyalar!
Cevapsız sorular tamamlanmayan dosyalar!
Prim destek ödemeleri için başvurular başladı
Prim destek ödemeleri için başvurular...
banner404

Üstel: Mavi Vatan ile gurur duyuyoruz

Başbakan Ünal Üstel: Anavatanımız tarafından Mavi Vatan’da hidrokarbon arama çalışmalarına katılan 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han’ın sefere çıkmasının heyecan, gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

11 Ağustos 2022 Perşembe 15:50
Üstel: Mavi Vatan ile gurur duyuyoruz

Başbakan Ünal Üstel:yaptığı açıklamada 

Anavatanımız tarafından Mavi Vatan’da hidrokarbon arama çalışmalarına katılan 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han’ın sefere çıkmasının heyecan, gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz, dedi.

Üstel'in açıklaması şöyle:
 

Abdülhamit Han’ın Mavi Vatan’daki yolculuğuna refakat edecek gemilere 24 Aralık 1963 gecesi şehit edilen merhum Binbaşı Nihat İlhan’ın evlatları olan “Hakan, Kutsi ve Murat” isimlerinin verilmesi bizler için çok anlamlıdır.
 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her platformda hak ve menfaatlerini kendi menfaatlerinden ayırmayan Anavatan Türkiye’nin Abdülhamit Han Sondaj gemisini filosuna katarak çalışmalara başlatması, bölgede yaşanacak olan güç dengelerinde önemli bir farklılık yaratacaktır.
 

Mavi Vatan’da Anavatan ile birlikte yürüttüğümüz hak arayışımızda Abdülhamit Han Sondaj gemisinin bizlere büyük bir güç katacağına olan inancımız tamdır.
 

Dünyada eşine az rastlanır bir sondaj filosuna sahip olan Türkiye’nin bölgede yapmış olduğu çalışmalar bizleri gururlandırmaktadır.
 

Doğu Akdeniz'de Türkiye tarafından yapılan arama ve sondaj çalışmaları Türk tarafının kendi egemenlik alanları içerisindedir.
 

Bu konuyla ilgili Rum ve Yunan tarafından yapılan mesnetsiz açıklamaların ve gerginliği tırmandırmaya yönelik tutumlar, tarafımızca hiçbir anlam ifade etmemektedir.
 

Bu duygu ve düşüncelerle son teknoloji ile donatılmış yeni nesil sondaj gemimizin seferini şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına selamlıyor ve hayırlı haberler temenni ettiğimizi belirtmek istiyorum.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalışma yasağını takanda yok denetleyen hiç yok
Çalışma yasağını takanda yok denetleyen hiç yok
Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu üzerinde kaza!
Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu üzerinde kaza!
Cevapsız sorular tamamlanmayan dosyalar!
Cevapsız sorular tamamlanmayan dosyalar!
Beklenen ödemeler yapıldı
Beklenen ödemeler yapıldı
Prim destek ödemeleri için başvurular başladı
Prim destek ödemeleri için başvurular başladı
Döviz kurları
Döviz kurları
Cumhurbaşkanı Tatar KKTC'ye döndü
Cumhurbaşkanı Tatar KKTC'ye döndü
Polis telefonla dolandırıcılık yapanlara karşı yeniden uyardı
Polis telefonla dolandırıcılık yapanlara karşı yeniden uyardı
Tatar: “Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'yle İlgili Akdeniz'deki Gelişmelerle KKTC'nin Statüsü Yükseldi, Bu Bize Güç Kazandırdı“
Tatar: “Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'yle İlgili Akdeniz'deki Gelişmelerle KKTC'nin Statüsü Yükseldi, Bu Bize Güç Kazandırdı“
Halil İnönü hayatını kaybetti
Halil İnönü hayatını kaybetti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim