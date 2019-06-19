banner313
banner318
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94244
ALTIN
252.526
DOLAR
5.8339
STERLİN
7.3766
EURO
6.5442
KKTC’de izinsiz ikamet: 6 tutuklu
KKTC’DE İZİNSİZ İKAMET: 6 TUTUKLU...
İstinafa gitti cezası 20 aydan 4 yıla çıkarıldı!
4 YIL HAPİS YATACAK
3 yıl KKTC'de kaçak kaldı
3 YIL KKTC'DE KAÇAK KALDI
Zirve karıştı!
ZİRVE KARIŞTI!
banner307
Flaş Haber
Bayezit hayatını kaybetti
Kapat

Üstel, KITOB heyetini kabul etti

Üstel, KITOB heyetini kabul etti

19 Haziran 2019 Çarşamba 13:20
Üstel, KITOB heyetini kabul etti

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Dimağ Çağıner başkanlığındaki Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB)  Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.

Nezaket ziyareti çerçevesinde gerçekleşen kabulde, sektörün sorunları da görüşüldü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, KITOB Başkanı Dimağ Çağıner, konuşmasında, sektör olarak sıkıntılı günler içerisinden geçtiklerini, Üstel’in Turizm Bakanlığı görevine getirilmesinin, sektör adına bir umut ışığı olduğunu belirtti.

Çağıner, Bakan Üstel’e görevinde başarılar dileyerek, KITOB olarak, sektörün içinde bulunduğu sıkıntıların aşılmasında ve sektörün önünün açılmasında, bakanlıkla iş birliği içerisinde olmaya, destek olmaya hazır olduklarını dile getirdi.

KITOB Başkanı Dimağ Çağıner, Bakan Üstel’in muhalefet dönemlerinde de sektörün sıkıntılarını her platformda dile getirdiğini, bu bağlamda Üstel’in tecrübeleri sayesinde sıkıntıların en kısa süre içerisinde aşılabileceğini kaydetti.

banner317
ÜSTEL: “SEKTÖRÜN EN PAHALI GİRDİSİ, MAALESEF ELEKTRİK”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel de, KITOB heyetini kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 2019 yılının yarısının turizm sektörü adına kaybedildiğini, kalan sürede ve özellikle 2020 yılına sorunsuz bir biçimde girilmesi için çalışmalarını devam ettireceklerini belirtti.

Sorunları sektörlerle istişare ve iş birliği içerisinde çözebileceklerine inanç belirten Bakan Üstel, “Elektrik konusundaki sorun, yönetim kurullarının atanması ile birlikte çözülecektir” dedi.

“Sektörün en pahalı girdisi, maalesef elektrik girdi maliyetleridir” diyen Bakan Üstel, kısa süre içerisinde bu sorunun aşılacağını, ileriki günlerde sıkıntılı dönemin aşılabilmesi için gerekli yol haritasını da sektörle birlikte belirleyeceklerini söyledi.

Ülkeye ne kadar yatırım yapılırsa, ülkenin önünün o kadar açılabileceğine inandıklarını söyleyen Bakan Üstel, ambargolara rağmen, KKTC’ye yatırım yapan turizm yatırımcılarına teşekkür edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Son Güncelleme: 19.06.2019 16:45
Anahtar Kelimeler:
ünal üstel Kıtob
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşçi yatı evinde yangın!
İşçi yatı evinde yangın!
Tatar: “Maraş bir açılım… TC’nin bilgisiyle bu yola girildi... Maraş bizim topraklarımız içinde…”
Tatar: “Maraş bir açılım… TC’nin bilgisiyle bu yola girildi... Maraş bizim topraklarımız içinde…”
Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Maden, Ekonomi Ve Enerji Bakanı Taçoy’u Ziyaret Etti
Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Maden, Ekonomi Ve Enerji Bakanı Taçoy’u Ziyaret Etti
Maliye Bakanı Amcaoğlu, Milli Mücadele ve Milli Değerleri Koruma Derneği heyetini kabul etti
Maliye Bakanı Amcaoğlu, Milli Mücadele ve Milli Değerleri Koruma Derneği heyetini kabul etti
Tabipler Birliği Entegre Vektör Mücadelesi Konferansı sonuç bildirgesi açıklandı
Tabipler Birliği Entegre Vektör Mücadelesi Konferansı sonuç bildirgesi açıklandı
Merkezi İhale Komisyonu: “inşaat sektörü ile alakalı ihalelerin bir kısmı sonuçlandı”
Merkezi İhale Komisyonu: “inşaat sektörü ile alakalı ihalelerin bir kısmı sonuçlandı”
23. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali Aleyna Tilki konseriyle başladı
23. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali Aleyna Tilki konseriyle başladı
Özyiğit’ten Özersay’a tepki
Özyiğit’ten Özersay’a tepki
K.T Zarar Görmüş Güneyli Göçmenler Derneği: “Maraş’ın açılma kararından memnunuz”
K.T Zarar Görmüş Güneyli Göçmenler Derneği: “Maraş’ın açılma kararından memnunuz”
Telsim çalışanları kan bağışı yaptı
Telsim çalışanları kan bağışı yaptı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim