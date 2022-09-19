Üstel, Kıb-Tek’te akaryakıt ihalesinin iptal edileceğini ve 10 gün içerisinde yeniden ihaleye çıkılacağını açıkladı

"Sonucu teknik, hukuki ve vicdani olarak kabul edilebilir olmaması nedeniyle mevcut akaryakıt temin ve taşıma ihalesi iptal edildi"

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Akaryakıt Temin ve Taşıma İhalesi’nin iptal edileceğini ve 10 gün içerisinde yeniden pazarlık usulüyle ihaleye çıkılacağını belirtti.

Son yakıt ihalesinde ortaya çıkan 19-45 dolarlık ihale sonucunun teknik, hukuki ve vicdani olarak kabul edilebilir olmadığını kaydeden Üstel, kurum açısından ödeme konusunda ciddi kayıp olacağını söyledi.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre Üstel, Akaryakıt Taşıma ve Temin Şartname ve Sözleşmesi’nde kamu yararı açısından değişikliğe gidileceğini açıkladı.

Akaryakıt Taşıma ve Temin ihalesinde fiyat açısından büyük farklılıklar olduğunun gözlemlendiğini söyleyen Üstel, “Şöyle ki; 19,80 ile 45 dolarları bulan teklifler olmuştur. Pazarlık usulü yapılan son ihalede verilen teklifler arasında navlun bedelinin öngörülenden daha düşük olabileceği görülmüştür” dedi.

Üstel, yapılan değerlendirmede akaryakıt alımında navlun piyasasının düşüş trendinde olduğu gerçeğinin tespit edildiğini kaydetti.

Kurumun ciddi bir ekonomik sıkıntı içerisinde olduğu gerçeği de dikkate alındığında yapılan son yakıt ihalesinde ortaya çıkan 19-45 dolarlık ihale sonucunun teknik, hukuki ve vicdani olarak kabul edilebilir olmadığını belirten Üstel, kurum açısından ödeme konusunda ciddi kayıp olacağını söyledi.

- "Akaryakıt Taşıma ve Temin ihalesinde fiyat açısından büyük farklılıklar olduğu gözlemlendi"

Başbakan olarak, göreve başladığı günden itibaren kamu yararı ve halkın çıkarlarını koruma noktasında kararlı bir duruş sergilediğini ve sergilemeye devam edeceğini kaydeden Üstel, şöyle devam etti:

“Benim için esas olan Kıbrıs Türk halkının refah düzeyini yükseltmek, kamu kaynaklarının verimli bir şekilde halkımın yararına kullanılmasını sağlayarak ülke ekonomisinin gelişiminin önünü açmak olmuştur. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunda yaşanan gelişmelere karşı bakış açım ve yaklaşımım bu çerçevede gerçekleşmiştir. Tüm halkımızın malumu olduğu üzere, elektrik arzındaki açığı gidermek ve önümüzdeki süreçte yakıt açısından problem yaşamamamız adına Akaryakıt Taşıma ve Temin ihalesine çıkılmış fakat ihalede fiyat açısından büyük farklılıklar olduğu gözlemlenmiştir. Şöyle ki; 19,80 ile 45 dolarları bulan teklifler olmuştur. Pazarlık usulü yapılan son ihalede verilen teklifler arasında navlun bedelinin öngörülenden daha düşük olabileceği görülmüştür. Yapılan değerlendirmede akaryakıt alımında navlun piyasasının düşüş trendinde olduğu gerçeği tespit edilmiştir.”

- "Teknik, hukuki ve vicdani olarak kabul edilebilir değil"

Üstel, “Kurumun ciddi bir ekonomik sıkıntı içerisinde olduğu gerçeği de dikkate alındığında yapılan son yakıt ihalesinde ortaya çıkan 19-45 dolarlık ihale sonucunun teknik, hukuki ve vicdani olarak kabul edilebilir olmamasının yanı sıra, kurum açısından ödeme konusunda ciddi kayıp olacağı ortadadır.” dedi.

Bu nedenle mevcut akaryakıt temin ve taşıma ihalesinin iptal edilip yeniden en kısa sürede pazarlık usulü ile ihaleye çıkılmasının ve en düşük fiyatı veren firmaya ihalenin verilmesinin en hakkaniyetli ve ülke menfaatleri adına en doğru karar olacağı tespitini yaptığını kaydeden Üstel, bu yönde gerekli talimatları verdiğini belirtti.

Üstel, bu çerçevede açıklanan ihalenin iptal edilmesi ve yeni düzenlemeler ile en kısa sürede ihaleye çıkılması konusunda gereğinin yapılacağını kaydetti.

Üstel şunları kaydetti:

“Bu yapılırken, akaryakıt taşıma ve temin şartname ve sözleşmesinde kamu yararı açısından değişikliğe de gidilecektir. Şöyle ki; yeni çıkılacak ihalede en düşük keşif bedeli saptanarak ihaleye çıkılması, alımı öngörülecek olan tonajın akaryakıt navlun bedellerinin düşüş eğiliminde olmasından ötürü yeni bir fırsat yakalanabilmesi adına 150000 +- yüzde 20 Metrik ton üzerinden belirlenmesi, ihaleyi kazanan firmanın ilk gemisinin 12000 metrik tonluk yakıtının depozito olarak kurum deposunda bulunması ve sözleşmenin sonunda ilgili firmaya ödenmesi, önceki ihalede 2500000 $ olarak belirlenen teminat bedelinin 8000000 $ olarak tadil edilmesi konularında revizeye gidilmesi hususunda gereği yapılacaktır. Yapılacak bu düzenlemeler ile 10 gün çerisinde ihaleye çıkılarak ivedilikle sonuç alınması sağlanacaktır. Böylece kuruma ucuza yakıt taşıma ve temin hizmeti sağlanabilecek ve halkımız da alınan ucuz taşımacılık bedeli ile herhangi bir ek mali külfet altına girmeyecek, bu düzenlemeler ile topyekün kamu yararı sağlanacaktır. Ayrıca kaynak israfının önüne geçilmesi ile kurumun da içinde bulunduğu olumsuz mali yapı daha da zarar almayacak ve elektrik arz güvenliği açısından gerekli tedbirler alınacaktır”