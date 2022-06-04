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Üstel: “Kara sınır kapılarındaki eksikliklerin tümü giderilecek, rahat geçiş imkânı sağlanacak”

04 Haziran 2022 Cumartesi 19:29
Üstel: “Kara sınır kapılarındaki eksikliklerin tümü giderilecek, rahat geçiş imkânı sağlanacak”

Başbakan Ünal Üstel, kara sınır kapılarında başlattığı incelemeler kapsamında bugün Güzelyut ve Lefke bölgesinde bulunan kapıları ziyaret etti. Başbakan Üstel, kara sınır kapılarındaki eksikliklerin giderilerek, rahat geçiş imkânı sağlanacağını açıkladı.

Başbakan Üstel, ileriki günlerde Ekonomik Örgütler Platformu ile bir araya gelerek kara sınır kapılarının yenilenmesi, daha güncel ve daha çağdaş bir hale getirilip rahat geçiş ortamının sağlanabilmesi için çalışmalar yapacaklarını belirterek, bu çalışmaları önümüzdeki hafta masaya yatıracaklarını söyledi.

Ekonomik Örgütler Platformu ile kapılardaki değişikliklerin yapılması için bir protokol imzalayacaklarını da anımsatan Başbakan, “Bizim kendi iş insanımız, kendi iş çevremiz ile kara sınır kapılarındaki sorunları hep birlikte gidereceğiz” dedi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ünal Üstel, KKTC ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki kara sınır kapılarını ziyaretlerini sürdürüyor.

Geçen haftalarda Lefkoşa ve Gazimağusa ilçelerindeki kara sınır kapılarını ziyaret edip, sorunları yerinde görüp bilgiler alan Başbakan Ünal Üstel, bugün de Güzelyurt ve Lefke ilçelerindeki kapıları gezerek, kara sınır kapılarındaki incelemelerini tamamladı.

Başbakan Üstel’e, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, sınır kapılarının sorunlarını çözmek için kurulan komitede yer alan UBP Lefkoşa Milletvekilleri Ahmet Savaşan ile Alişan Şan, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, UBP Lefke milletvekili Fırtına Karanfil, Güzelyurt Polis Müdürü Zafer Zayıfer ile bürokratlar eşlik etti.

Başbakan Üstel, bu çerçevede, ilk olarak Bostancı sınır kapısında incelemelerde bulundu. Başbakan Üstel, burada Güzelyurt Polis Müdürü Zafer Zayıfer’den sınır kapısında yaşanan sorunlar ve ihtiyaçlar konusunda bilgiler aldı.

- “Güzelyurt ve Lefke ilçelerindeki sınır kapılarında iyileştirmeler yapılacak”

Başbakan Ünal Üstel, sınır kapıları ziyaretinin ardından basına açıklamada bulunarak, bir süreden beridir başlattıkları kara sınır kapılarındaki denetleme ve kontrollere bugün devam ettiklerini ifade etti.

Başbakan Üstel, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milletvekilleri, bölgedeki belediye başkanları ve polis müdürleri ve gümrük yetkilileri ile ülke genelindeki kara sınır kapılarına yönelik başlattıkları ziyaretleri bugün tamamladıklarını belirtti.

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Bugünkü incelemelerine ilk olarak Güzelyurt İlçesine bağlı Bostancı sınır kapısından başladıklarını anımsatan Başbakan Üstel, sınır kapısının günün koşullarına göre yenilenmesi için yetkililerden yapılan raporları aldıklarını ileriki günlerde de çalışmalar yapılacağını söyledi.

-“Bostancı kapısından günde 2 bin kişi giriş-çıkış yapıyor, burada da tıkanıklık yaşanıyor”

Bostancı kapısının Güzelyurt ilçesi ve insanının açısından önemine dikkat çeken Başbakan Üstel, günde 2 bin kişinin giriş çıkış olduğunu ve eksikliklerin tespit edildiğini, burada da diğer sınır kapılarında olduğu gibi tıkanıklıklar yaşandığını yerinde gördüklerini belirtti.

Bostancı kara sınır kapısında giriş çıkışları rahatlatmak için bir takım çalışmalar ve iyileştirmeler yapacaklarını ifade eden Başbakan Üstel, ardından Lefke İlçesindeki Aplıç kapısına geçti.

-“İleriki günler de bu sorunları masaya yatıracağız”

Aplıç kapısında da sıkıntılar gördüklerini kaydeden Başbakan Üstel, “Tüm bunları ilgili arkadaşlarımız bir tutanak şeklinde tuttular, ileriki günler de bu sorunları masaya yatıracağız” dedi.

Son olarak Yeşilırmak sınır kapısını ziyaret ettiklerini dile getiren Başbakan Ünal Üstel, aldıkları bilgiler ışığında kapıdan günde 600 civarında bir giriş çıkışın olduğunu ve bu kapıda da eksikliklerin tespit edildiğini söyledi.

- “Ekonomik Örgütler Platformu ile kara sınır kapılarındaki sorunları hep birlikte gidereceğiz”

Başbakan Üstel, ileriki günlerde Ekonomik Örgütler Platformu ile bir araya gelerek kara sınır kapılarının yenilenmesi, daha güncel ve daha çağdaş bir hale getirilip rahat geçiş ortamının sağlanabilmesi için çalışmalar yapacaklarını ifade ederek, bu çalışmaları önümüzdeki hafta masaya yatırıp kara sınır kapılarındaki eksikliklerin tümünün giderileceğini kaydetti.   

Ekonomik Örgütler Platformu ile kapılardaki değişikliklerin yapılması için bir protokol imzalayacaklarını anımsatan Başbakan Ünal Üstel, “Protokolün sonucunda sorunların en kısa zamanda çözülmesi hedefimiz olacaktır” dedi.

Başbakan Üstel “Ekonomik Örgütler Platformunda yer alanların yapacakları çalışma ülkemizde örnek teşkil ediyor. Bizim kendi iş insanımız, kendi iş çevremiz ile kara sınır kapılarındaki sorunları hep birlikte gidereceğiz. Kapıların yenilenmesindeki mali harcamaların tümünü Ekonomik Örgütler Platformu üstlenmiştir. Buradan kendilerine yürekten teşekkür ederim” dedi.

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