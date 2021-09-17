Üstel ile Canaltay, Ercan Havalimanı’nda AdaPass uygulamasıyla ilgili incelemelerde bulundu

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Üstel, yurt dışından gelen yolcuların aşı ve test durumlarını elektronik ortamda sorgulayabilen ve hızlı geçişlerini sağlayan AdaPass'ın pilot uygulama olarak başlatıldığını kaydetti.

Özellikle yurt dışından gelen öğrencilerin ağırlıkta olacağı bir döneme girildiğini belirten Üstel, Muhaceret bölümünde yaşanan yoğunluk konusunda gerekli adımların atılacağını ve yaptıkları incelemeler sonucunda Havalimanı içerisinde daha rahat bir ortamın sağlanması için gerekli tüm düzenlemelerin yapıldığını söyledi.