banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102390
ALTIN
275.486
DOLAR
5.6673
STERLİN
7.0072
EURO
6.2134
Sahte doktor tutuksuz yargılanacak
SAHTE DOKTOR TUTUKSUZ YARGILANACAK
6 ay hapis yatacak
6 AY HAPİS YATACAK
Yeşilyurt'ta trafik kazası...
İKİ KİŞİ YOĞUN BAKIMDA
Mağusa'da ateşli gece! Araçlar küle döndü
MAĞUSA'DA ATEŞLİ GECE!
banner306

Üstel: “İki ülke turizmi siyaset konusu olmamalı"

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel Thomas Cook şirketinin tasfiye edilmesinden, Güney Kıbrıs turizminin ve turistlerin yaşadığı olumsuz gelişmelerden üzüntü duyduklarını , gereken katkıyı yapmaya hazır olduklarını ifade etti..

Üstel: “İki ülke turizmi siyaset konusu olmamalı"

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel Thomas Cook şirketinin tasfiye edilmesinden, Güney Kıbrıs turizminin ve turistlerin yaşadığı olumsuz gelişmelerden üzüntü duyduklarını , gereken katkıyı yapmaya hazır olduklarını ifade etti..

26 Eylül 2019 Perşembe 12:46
Üstel: “İki ülke turizmi siyaset konusu olmamalı"

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel Thomas Cook şirketinin tasfiye edilmesinden, Güney Kıbrıs turizminin ve turistlerin yaşadığı olumsuz gelişmelerden üzüntü duyduklarını kaydederek, “KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak komşumuz Güney Kıbrıs Rum kesimine turizm paydaşlarımızla katkı yapmaya hazırız” dedi.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Thomas Cook şirketinin tasfiye edilmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Üstel, şirketinin tasfiye edilmesinden, Güney Kıbrıs turizminin ve turistlerin yaşadığı olumsuz gelişmeden üzüntü duyduğunu kaydetti. Üstel, şirketin Larnaka ve Baf Havalimanı’na, İskandinav ülkelerinden, Almanya’dan ve İngiltere’den seferleri olduğunu, bunların iptal edilmesi ile Güney Kıbrıs destinasyonundan seyahat edecek yolcuların da olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Köklü bir şirket olan Thomas Cook şirketinin dünyada ve Güney Kıbrıs’ta seferleri bulunduğunu, bu durumdan dolayı Güney Kıbrıs’ta bilet fiyatlarında yüzde 75 oranında artış yaşandığını söyleyen Bakan Üstel, Thomas Cook şirketinin tasfiyesi nedeni ile rekabetin azaldığına değindi.

Üstel, Güney Kıbrıs’a uçan firmaların bu durumdan faydalanarak bilet fiyatlarında artışa gitmesinin de üzüntü verici olduğunu kaydetti.

KKTC turizminin özellikle Türk uçak firmalarıyla çalıştığını, ülkeye turist akışının charter uçuşlarla sağlandığını anımsatan Üstel, ülke turizminin bu konudan fazla etkilenmediğini, Güney Kıbrıs destinasyonunu kullanmak isteyen Kıbrıslı Rumlarla ülkeye gelecek turistlerin Türk uçak firmaları aracılığıyla uçuş planlayabileceklerini vurguladı.

banner317
Üstel, “İki ülke turizmi siyaset konusu olmamalı. KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak komşumuz Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne ülkemiz turizm paydaşlarımızla katkı yapmaya hazırız” dedi.

Son Güncelleme: 26.09.2019 16:26
Anahtar Kelimeler:
ünal üstelThomas Cook Tasfiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs Türk Paramedikler Derneği’nden bir heyet Sağlık Bakanı Pilli’yi ziyaret etti
Kıbrıs Türk Paramedikler Derneği’nden bir heyet Sağlık Bakanı Pilli’yi ziyaret etti
Turizm Ve Çevre Bakanı Üstel 27 Eylül Dünya Turizm Günü Nedeniyle Mesaj Yayımladı
Turizm Ve Çevre Bakanı Üstel 27 Eylül Dünya Turizm Günü Nedeniyle Mesaj Yayımladı
Sucuoğlu,  Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti temsilcilerini kabul etti
Sucuoğlu,  Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti temsilcilerini kabul etti
Büyük baş hayvan düşük zararı ödendi
Büyük baş hayvan düşük zararı ödendi
KTÖS Genel Sekreteri Elcil TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu eleştirdi
KTÖS Genel Sekreteri Elcil TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu eleştirdi
LTB’de hem memurlar hem işçiler temizlik çalışmalarına katıldı
LTB’de hem memurlar hem işçiler temizlik çalışmalarına katıldı
BASS: “Li-Koop’un mali yönleri soruşturulmalı”
BASS: “Li-Koop’un mali yönleri soruşturulmalı”
Akçın: “Cypfruvex tüccar ve üretici arasında bir denge unsuru"
Akçın: “Cypfruvex tüccar ve üretici arasında bir denge unsuru"
Gazimağusa Belediyesi’nde Mekansal Adres Kayıt Sistemi ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı
Gazimağusa Belediyesi’nde Mekansal Adres Kayıt Sistemi ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı
Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün toplandı
Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün toplandı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim