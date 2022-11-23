Üstel hükümeti yine duvara tosladı !...

Yüksek İdare Mahkemesi Bakanlar Kurulunun seçim yasaklarından bir gün önce yürürlüğe koyduğu karara karşı açılan davada YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERDİ.

Üstel Hükümetinin seçim yasaklarından 1 gün önce resmi gazetede yayınlayarak görevden aldığı Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan İbrahimoğlu konuyu yargıya taşıdı.

YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ ARA EMRİNİ VERDİ

Yüksek İdare Mahkemesinde dava dosyalayan Ercan İbrahimoğlu ilk nazarda haklı bulunarak talep ettiği görevden alındığına dair bakanlar kurulu kararının yürürlüğe girmesini engelledi.

BAŞKAN KİM ?

Yüksek İdare Mahkemesi Yargıcı Talat Usar huzurunda görülen dava sonucuna göre Ercan İbrahimoğlu’nun görevden alındığına dair Bakanlar Kurulu kararı durduruldu. Mevcut ara emrine göre Ercan İbrahimoğlu Mahkeme kararına göre Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine devam etmektedir.

Bu sürede görevden alma kararının alındığı gün bir başka karar daha alana KKTC Bakanlar Kurulu Ahmet Özorun’u Yönetim Kurulu Başkanı olarak atamıştı.

Mahkeme kararı sonrasında Ercan İbrahimoğlu görevine devam ederken, yeni atananan Ahmet Özorun’un durumunun ne olacağı merak konusu aldı.

ACEMİCE ALINAN KARARLAR MAHKEMEDEN DÖNÜYOR

Üstel Hükümetinin yangından mal kaçırırcasına acelece ve üstelik acemice aldığı kararlar ile yaptıkları yasalar sürekli Yüksek İdare Mahkemesiyle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal ediliyor.



