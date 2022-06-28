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Üstel: “Hayat pahalılığı önümüzdeki ay maaşlara yansıtılacak“

28 Haziran 2022 Salı 13:15
Üstel: “Hayat pahalılığı önümüzdeki ay maaşlara yansıtılacak“

Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi’nin yaz tatili öncesi son birleşiminde BRT’ye değerlendirmelerde bulundu.

Koalisyon Hükümetinin oluşumunun üzerinden henüz 40 gün geçtiğini belirten Üstel, bu 40 günde hükümetin yaptıklarının ortada olduğunu söyledi. Ülkede ekonomik sıkıntıların devam ettiği bir dönmede görevi devraldıklarını belirten Üstel “Hükümet ortaklarımızla canla başla çalışmaya başladık” dedi.

Hükümetin ilk işinin kara giriş kapılarını iyileştirmek olduğunu ifade eden Üstel, tarihte bir ilk olarak özel-kamu ortaklığında bir anlaşma imzaladıklarını ve giriş kapılarındaki iyileştirmelere Beyarmudu giriş kapısından başladıklarını anımsattı.

Üstel, bütün kara giriş kapılarının elden geçirileceğini de kaydederek giriş kapılarının önemine işaret etti. Deniz ve hava limanlarındaki çalışmaların da bitirilmesi için start verildiğini kaydeden Üstel, Ercan Havalimanı’nda fiziki altyapı çalışmalarının Temmuz ayında tamamlanacağını söyledi ve bu yıl sonunda havalimanının çalışmaya başlayacağına inanç belirtti.

Cezaevi yasasının da meclisten geçtiğini hatırlatan Başbakan Üstel, “Temmuz ayından itibaren yeni cezaevine parti parti taşınmış olacağız” dedi.

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Üstel, Cumhuriyet Meclisi’nin acil yasaları geçirmek için yaz tatilinde de olağanüstü toplanabileceğini söyledi. Üstel “Halkın beklediği çok yasalar var ve acil olan yasalar var ve anayasa gereği meclisin 1 temmuzda tatile girmesi lazım. Ama başsavcılıktan da görüş aldık ve acil önemli yasaları geçirmek için olağanüstü toplanabilecektir. Halkın rahatlaması için bu yasaları süratli bir şekilde geçirmiş olacağız. Yazın hükümetimizin tatili yoktur. Biz bu görevimizi en iyi şekilde yerine getireceğiz” diye konuştu.

Başbakan Üstel, yaz döneminde, Hal Yasası’nın Meclis Genel Kurulu’ndan geçirileceğine inanç belirterek, ülkede en büyük sıkıntıların enerji ve ekonomi konularında yaşandığını söyledi.

Ekonominin rahatlaması için bir takım tedbirler aldıklarını da ifade eden Başbakan Ünal Üstel, önümüzdeki günlerde mini bir ekonomik paket açıklayacaklarını duyurdu.

Başbakan, önümüzdeki ay, "yüzde elli civarında tahmin edilen" hayat pahalılığının da maaşlara yansıtılacağını söyledi.

Üstel, “Ekonomik çarkları daha hızlı çevirmek için, Mali İşbirliği Protokolü çerçevesinde kuralları da uygulayarak ülkedeki mali düzenlemeyi yeniden gündeme getirerek ve bu düzenleme içerisinde ekonominin rahatlaması için bir takım tedbirler de alıyoruz. Önümüzdeki günlerde mini de olsa küçük vadeli bir ekonomik paket açıklayacağız. Önümüzdeki ay son 6 ayın hayat pahalılığını vereceğiz. 1 Ağustos itibariyle yaklaşık yüzde elli civarında tahmin edilen bir Hayat Pahalılığı verilecek .Az alana çok, çok alana az verilmesi için maliye bakanlığı çalışma yapıyor. Asgari ücret düzenlemesi de yapılacak. Sosyal yardım alanlara da daha katkı yapılacak. Bu ekonomik dar boğaz içerisindeyken bile halkımızı düşünerek bu tedbirleri alıyoruz” dedi.

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Son Güncelleme: 28.06.2022 14:58
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