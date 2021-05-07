Üstel: “Gönüllü kan bağışçılığının gelişmesi için hepimize büyük görevler düşüyor ”

SAĞLIK BAKANI ÜSTEL, 8 MAYIS “DÜNYA TALASEMİ GÜNÜ NEDENİYLE MESAJ YAYINLADI”

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, 8 Mayıs Dünya Talasemi Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, gönüllü kan bağışçılığının gelişmesi için herkese büyük görev düştüğünü vurguladı. Üstel, başta Talasemia hastaları olmak üzere ihtiyaç duyulan kanın sağlanması için halka kan bağışında bulunmaları çağrısı yaptı.

Üstel, 8 Mayıs Uluslararası Talasemia Günü’nün bir farkındalık günü olduğunu kaydederek “Ülkemizde Covid-19 ile mücadele devam ederken coğrafyamız itibariyle talasemi hastalığının önemli bir halk sağlığı olduğunu, bu sorunla ilgili geçmişten bugüne kadar ciddi bir emek sarf edildiğini bilmekteyiz” dedi.

KKTC’de halen tedavi alan 150 civarında Talasemili vatandaşın daha iyi şartlarda tedavi alması için Sağlık Bakanlığı olarak çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Bakan Üstel, Talasemi tedavisinin ana kaynaklarından birinin kan olması nedeniyle kan bağışının büyük önem taşıdığını vurguladı.

“Gönüllü kan bağışçılığının gelişmesi için bizlere ve sivil toplum örgütlerine büyük görevler düşmektedir” diyen Sağlık Bakanı Üstel, bakanlık bünyesinde kurulan Gönüllü Kan Bağışçıları Birimi’nin donör kazanımı, mevcut donörlerin güncellenmesi ve yeni kan bağış kampanyaları için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Üstel, halka çağrıda bulunarak Talasemianın ve genel anlamda kan ihtiyacının bilincinde olarak, düzenli kan bağışının yapılmasını istedi.

Sağlık Bakanı Üstel mesajında, “Kan bağışı bilincini geliştirdiğimiz ve kan sorununu çözdüğümüz gün, Talasemili olanların en büyük bayramı olacaktır” ifadelerini de kullandı.