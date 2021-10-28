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Üstel, Girne Özyalçın Aşı Merkezi'nde gönüllü hizmet veren Dr. Bülent Dizdarlı’ya plaket takdim etti

28 Ekim 2021 Perşembe 16:00
Üstel, Girne Özyalçın Aşı Merkezi'nde gönüllü hizmet veren Dr. Bülent Dizdarlı’ya plaket takdim etti

ÜSTEL: “DİZDARLI’NIN TAMAMEN GÖNÜLLÜLÜK ESASINDA BU GÖREVİ ÜSTLENMESİ TAKDİRE ŞAYAN”

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Girne Özyalçın Aşı Merkezi’nde gönüllü olarak hizmet veren Dr. Bülent Dizdarlı ve ekibine teşekkürlerini sunarak plaket takdim etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Üstel, salgınla mücadelede sağlık çalışanlarının büyük emekleri olduğunu, en çok ihtiyaç duyulan bu dönemde daha önce Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekimliği görevinde de bulunan Dr. Bülent Dizdarlı’nın tamamen gönüllülük esasında bu görevi üstlenmesinin takdire şayan olduğunu belirtti.

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Tüm dünyada olduğu gibi ülkede de salgının ilk günlerinden itibaren sağlık çalışanlarının insan hayatındaki önemi konusunda farkındalığın arttığına işaret eden Üstel, sürece şekil veren en önemli unsurun birlik ve dayanışma olduğunu belirtti ve destek veren tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti. 

Dizdarlı, hekim olarak bu virüsle kavgası olduğunu, ailesinden iki kişiyi Covid-19 virüsü nedeniyle kaybettiğini, bu vesile ile Dr. Erdinç İnan ve Hasan Akın’ı rahmetle bir kez daha andığını ifade etti.

Sahaya inmek için bu dönemde bir fırsat aradığını belirten Dizdarlı, Sağlık Bakanlığının emekli doktorlara pandemiyle mücadelede destek vermeleri için yaptığı çağrının ardından bakanlığa başvurduğunu, dört buçuk ay boyunca gönüllü olarak hizmet verdiğini söyledi.

Bu süre içerisinde birlikte hizmet verdiği tüm ekibine teşekkür eden Dizdarlı, Sağlık Bakanlığının herhangi bir konuda ihtiyacı olması durumunda yeniden görev alabileceğini de kaydetti.

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Son Güncelleme: 28.10.2021 16:39
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