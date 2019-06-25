Üstel: “Girne Antik Limanı ve Turizm Limanı’ndaki çevre kirliliği konusunda gerekli çalışmalar yapılmaya başlandı”

ÜSTEL: “GİRNE ANTİK LİMANI VE TURİZM LİMANI’NDAKİ ÇEVRE KİRLİLİĞİ KONUSUNDA GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPILMAYA BAŞLANDI”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel de, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda yaptığı konuşmada turizmin, eski eserler ve müzelerle bütünleşen bir sektör olduğuna işaret ederek, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin Turizm Bakanlığı bünyesinden çıkarılarak, Dışişleri Bakanlığı bünyesine geçirilmesi kararının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Yarım kalan projelerin, daha ileriye götürülerek sonlandırılması için çalışacağını ifade eden Üstel, turizm acentelerinin ödemelerinin yapılması için girişimlerin başlatıldığını, bu ödemelerin en kısa zamanda yapılacağını kaydetti.

Çevre konusunda yaşanan sıkıntılara da değinen Üstel, sürekli atık sistemi konusundaki projenin ileriye götürülmesi konusunda çalışmaların başlatıldığını ve en erken zamanda bunun sonlandırılacağını belirtti.

Katı atıkların muhafazası konusuna da değinen Üstel, bütün bunların bir yerde toplanıp, çevreye zarar vermeden imha edilmesi konusunda bir proje üzerinde çalıştıklarını ve kısa bir süre sonra projenin en azından yüzde ellisinin Temmuz ayında faaliyete sokulabilmesinin önünün açılacağını kaydetti.

Üstel, Girne Antik Limanı’nın Turizm Bakanlığı, Turizm Limanı’nın ise Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde bulunduğunu anımsatarak, bu limanlardaki çevre kirliliği konusunda ise gerekli çalışmaların yapılmaya başladığını söyledi.

Lefke bölgesinde atıl durumda olan konakların turizme kazandırılması konusunda yapılan çalışmalara da işaret eden Üstel, Lefke’de özel ilgi turizminin geliştirilebilmesi için bir takım stratejik çalışmaların da başlatıldığını anlattı.

Konuşmalar, sözlü ve yazılı sorular ardından Meclis dokuzuncu dönem 2. yasama yılının olağan son toplantısını tamamlayarak, yaz tatiline girdi.