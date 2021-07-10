Üstel, GAÜ Aşı Merkezi’ni ziyaret etti

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, GAÜ Aşı Merkezi’nde bölge halkının ve oturma izinli olarak KKTC’de bulunan kişiler aşılanıyor.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın adada bulunan öğrenciler için göndermiş olduğu Johnson & Johnson aşısının da uygulanmaya başladığı ve öğrencilerin Pazartesi-Cuma günleri 09.00 ile 17.00 saatleri arasında GAÜ Smart Health Sağlık Merkezi’nde aşı olabilecekleri bildirilirken, aşı olmadan önce online olarak asi.saglik.gov.ct.tr adresinden kayıt yapılması gerektiği de vurgulandı.