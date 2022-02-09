Üstel: “Faillerin bir an önce yakalanması ve olayın aydınlatılması konusunda polis teşkilatımızın çalışmalarına olan güvenimiz tam”

MECLİS GEÇİCİ BAŞKANI ÜSTEL, DÜN AKŞAM GERÇEKLEŞEN SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDENLERİN DERİN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞADIĞINI BELİRTEREK, BU TÜR ACI OLAYLARIN BİR KEZ DAHA YAŞANMAMASINI TEMENNİ ETTİ

Cumhuriyet Meclisi Geçici Başkanı Ünal Üstel, dün akşam gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin derin üzüntüsünü yaşadığını belirterek, bu tür acı olayların bir kez daha yaşanmamasını temenni etti.

Cumhuriyet Meclisi Geçici Başkanı Ünal Üstel, olay sonrasında yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

“Dün akşam saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırı sonrası, iş insanımız Halil Falyalı ve şöförü Murat Demirtaş’ın hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyorum.

Polisimizin, olayın yaşandığı andan itibaren geniş kapsamlı bir çalışma yürüttüğü bilgimizdedir.

Faillerin bir an önce yakalanması ve olayın tam olarak aydınlatılması konusunda Polis Teşkilatımızın göstereceği çalışmalara olan güvenimizin tam olduğunu belirtmek isterim.

Halkımızı derinden sarsan bu tür acı olayların bir kez daha yaşanmaması en büyük temennimdir.

Hayatını kaybeden Halil Falyalı ve Murat Demirtaş’a Allah’tan rahmet, yaslı aileleri, sevenleri ve tüm halkımıza başsağlığı dilerim”.