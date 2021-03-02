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Üstel: “Evde izolasyon uygulaması çalışmalarına başladık”

02 Mart 2021 Salı 18:15
Üstel: “Evde izolasyon uygulaması çalışmalarına başladık”
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“DİJİTAL AŞI PROGRAMI HAZIRLADIK.. MAYIS GİBİ AŞILAMA TAMAMLANACAK”

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, evde izolasyon uygulamasına yönelik çalışmalara başlandığına işaret ederek, Perşembe veya Cuma gününe tamamlanması hedeflenen yeni uygulamadan ilk etapta kronik hastalığı ve çocukları olan kişilerin faydalanmasının düşünüldüğünü  belirtti.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Üstel, Ada TV’de katıldığı programda Covid-19 ile ilgili son gelişmeleri aktardı.

Üstel, bir yandan halkın sağlığı, bir yandan ekonomik çarkların nasıl dönmesi gerektiği ve nasıl tedbirler alınacağı konusunda dünyada ve Anavatan Türkiye’de hangi yöntemlerin uygulandığına bakıp, DSÖ’nün verilerini göz önüne aldıkları çalışmalarda bulunduklarını belirtti.

 “PCR TESTLERİNİN DAHA FAZLA YAPILMASI İÇİN ADIM ATTIK “

Ünal Üstel, PCR testlerinin daha fazla yapılması için adım attıklarını kaydetti. Üstel, “Daha fazla özel laboratuvarla işbirliği yaparak, Nalbantoğlu Devlet Hastanesi DNA laboratuvarı kontrolünde PCR testlerini çoğalttık. DNA Laboratuvarında talep edilen bir cihaz ve yerin genişletilmesi için de gerekli girişimleri başlattık” dedi.

Hedefin Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi ile Acil Durum ( Pandemi) Hastanesi’ni tamamen ayırmak olduğunu belirten Üstel, şöyle devam etti:

“Yoğun bakım konusunda olası herhangi bir sıkıntı yaşanması dışında Pandemi Hastanesi’nin dışına çıkmayı düşünmüyoruz. Nalbantoğlu içerisinde bulunan Nöroloji Yoğun Bakım Servisinin tüm eksikliklerinin tamamlanması için adım atmış bulunmaktayız.  Ayaktan Tanı Merkezinde yoğun bakım olacak şekilde geçmiş dönemde yapılan 40 tane hazır yatağımız vardır. Hali hazırda bekletilmektedir. KVC’de çıkan yangının ardından iyileştirmeler oldu ancak tamamlanması için fizibilite çalışmasını başlatmış bulunmaktayız. KVC’de yoğun bakım ve yeni bir ameliyathane için çalışmalar başladı. Tamamlanması ardından pandemi süreci geçene kadar beklemeye alınması ve herhangi bir yoğun bakım ihtiyacı olursa kullanılacak duruma getirmeyi planlamaktayız"

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“EVDE İZOLASYON UYGULAMASI ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞMALAR BAŞLATTIK”

Sağlık Bakanı Üstel, evde izolasyon uygulaması çalışmalarına başlandığını ve Perşembe veya Cuma günü bu çalışmaların tamamlanacağını ifade söyledi. Üstel, ilk olarak kronik hastalığı ve çocukları olan kişilerde bu uygulamanın deneneceği aktardı.

Ev karantinası uygulanması için operatörlerle de iletişime geçildiğini ve önümüzdeki günlerde basınla paylaşılacağını kaydeden Üstel, temaslıların karantinaya girmemek için kendini gizlemesi nedeniyle bu uygulamaya geçilmesi gerektiğini ifade etti.

“DİJİTAL AŞI PROGRAMI YAPILDI.. MAYIS GİBİ AŞILAMA TAMAMLANACAK”

Sağlık Bakanı Üstel, yeni bir aşı programı yapıldığını belirterek, “Bizim yaptığımız dijital aşı programı da Perşembe günü biter. Şeffaf, güvenilir, bir program hazırlayacağız. Aşı programlarımızı bitirmeye çalışıyoruz. Toplumu süratli bir şekilde aşılamaya başlayacağız” dedi.

Üstel, Covid-19 aşılama sürecinin Mayıs gibi tamamlanacağını belirtti.

“MARKET ALIŞVERİŞİNE 1 VEYA 2 KİŞİ GİDİN”

Marketlerin çok kalabalık olmasına da değinen Üstel, “İnsanlar bunaldığı için çoluk çocuğunu alıp markete gidiyor. Halkımıza hak veriyorum sıkıldık ancak o şekilde alışverişe gidildiği zaman topluma yansıması olur. Alışverişe gittiğiniz zaman 1 veya 2 kişi gidin. Bu günler geçecek, biraz daha dayanın” şeklinde devam etti.

Bakan Üstel, dün Restorancılar Birliği (RES-BİR) ile görüştüklerini aktararak, “Lütfen toplumu germeyelim. Bir hazırlık yapılıyor. Tekrar kendileriyle bir araya geleceğiz. Lütfen bize zaman versinler” dedi.

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Son Güncelleme: 02.03.2021 19:29
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