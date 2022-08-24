Üstel - Erhürman görüşmesi sona erdi

"Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı" gündemiyle olağanüstü toplanan Meclis Genel Kurulu'na verilen arada yoğun görüşme trafiği yaşanıyor. Başbakan Ünal Üstel ile Ana Muhalefet CTP Başkanı Tufan Erhürman’ın görüşmesinin ardından hükümet ortaklarının toplandığı öğrenildi.

TAK muhabirinin Meclis’ten edindiği bilgiye göre, hükümet ortakları UBP, DP ve YDP, şu sıralarda Meclis’te değerlendirme yapıyor.

"Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı" gündemiyle olağanüstü toplanan Meclis Genel Kurulu'na verilen ve yaklaşık 2 buçuk saattir süren arada, ilk olarak UBP grubu bir toplantı yapmıştı. UBP’nin kendi içinde yaptığı toplantının ardından Başbakan Ünal Üstel ile Ana Muhalefet CTP Başkanı Tufan Erhürman’ın görüşmüştü. Şu sıralarda ise hükümet ortakları UBP, DP ve YDP vekilleri toplanarak değerlendime yapıyor.

Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı" gündemiyle olağanüstü toplanan Meclis Genel Kurulu’na CTP Başkanı Tufan Erhürman’ın oturuma ara verilip konunun yeniden değerlendirilmesini istemesi üzerine 15 dakika ara verilmişti.

Öte yandan, tasarıya karşı çıkan belediyelerde örgütlü sendikalar Meclis önünde eylemlerine devam ediyor.