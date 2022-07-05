banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Üstel: “Elektrik kesintilerinin baş müsebbibi, yakıt ihalesini üstlenen ancak taahhütleri yerine getiremeyen firmadır”
“Bu akşam itibariyle rutin enerji...
Hava sıcaklığı yüksek devam edecek
Hava sıcaklığı yüksek devam edecek
Dikkat! Elektrik kesintisi
Dikkat! Elektrik kesintisi
Eroğlu’nun tedavisi sürüyor
Eroğlu’nun tedavisi sürüyor
Bu sapığa dikkat!
Bu sapığa dikkat!
banner405

Üstel: “Elektrik kesintilerinin baş müsebbibi, yakıt ihalesini üstlenen ancak taahhütleri yerine getiremeyen firmadır”

05 Temmuz 2022 Salı 09:30
Üstel: “Elektrik kesintilerinin baş müsebbibi, yakıt ihalesini üstlenen ancak taahhütleri yerine getiremeyen firmadır”

“Dün yaşanan yoğun elektrik kesintilerinin ardından bugün daha kısa periyodlu elektrik kesintileri yaşayarak bugün akşam itibariyle de rutin enerji dağıtımı devam edecek, hayat normale dönecek”

Başbakan Ünal Üstel, yaşanan elektrik kesintilerinin baş müsebbibinin, yakıt alımı ihalesini üstlenen ancak taahhütleri yerine getiremeyen firma olduğunu belirterek, uluslararası ihale süreci tamamlanana kadar ara alımlarla ülkenin elektrik ihtiyacının kesintisiz sağlanacağını vurguladı. Üstel, “Dün yaşanan yoğun elektrik kesintilerinin ardından bugün daha kısa periyodlu elektrik kesintileri yaşayarak bugün akşam itibariyle de rutin enerji dağıtımı devam edecek, hayat normale dönecektir” dedi.

Başbakan Üstel bu sabah yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan elektrik kesintilerin tüm ülkede ciddi sorunlar ve haklı tepkilere neden olduğuna işaret ederek, bu çağda böylesi bir sorun nedeniyle halkın, işletmelerin, kurumların elektriksiz kalmasının izahının doğru bir şekilde yapılması gerektiğini belirtti.

-“Firmadan tazmin edilme yoluna gidilecektir”

Üstel, “Yaşanan elektrik kesintilerinin baş müsebbibi yakıt alımı ihalesini üstlenen Sideral Denizcilik adlı firmadır. Söz konusu firma, üstlendiği taahhütleri yerine getiremediği ve kurumun zaman kaybına zemin verdiği için Kıb-Tek maddi-manevi zarara uğramış ve bunun da yansımaları son birkaç gündür yaşanan elektrik kesintileri olarak tezahür etmiştir” dedi.

 “Hiçbir şekilde kabul edilebilir olmayan, haklı bir mazerete dahi dayanmayan bu sorumsuzluk örneğiyle ilgili Kıb-Tek, Sideral adlı şirkete karşı gerekli yasal işlemleri sonuna kadar ısrarcı bir şekilde sürdürecek, uğranılan zararların tümü söz konusu firmadan tazmin edilme yoluna gidilecektir” diyen Üstel, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ve hükümetinin bu konudaki kararlılığını vurguladı.

-“Bakanlar kurulu olarak uluslararası ihaleye çıkma kararı üretildi”

banner341
Başbakan Üstel, şöyle devam etti:

“Vatandaşlarımızı büyük zorluklara sokan elektrik kesintilerinin sebebini açıklamak ise elbette sorunu çözmeye yetmeyecektir. Bu sorun karşısında şahsım başkanlığındaki hükümetimiz ivedi kararlar üretip girişimler yapmış, Bakanlar kurulu olarak uluslararası ihaleye çıkma kararı üretilmiştir. Bu ihale süreci tamamlanana, kazanan firma belli olup ilk teslimatını yapana kadar da elektrik üretimi için gerekli olan ara alımları da düzenlemiş bulunmaktayız. İhaleyi kazanacak firma ilk teslimatını yapana kadar sağlanan ara alımlar ile ülkenin elektrik ihtiyacı kesintisiz sağlanacaktır”

-“Bu akşam itibariyle rutin enerji dağıtımı devam edecek"

Başbakan Üstel, “Halkımızın şu hususta emin olmasını istiyorum ki, dün yaşanan yoğun elektrik kesintilerinin ardından bugün daha kısa periyodlu elektrik kesintileri yaşayarak bugün akşam itibariyle de rutin enerji dağıtımı devam edecek, hayat normale dönecektir” dedi.

Üstel, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk halkını temin ederim ki bir şirketin başarısızlığı ve sorumsuzluğu nedeniyle halkımızın elektriksiz kalmasının hesabı hukuki platformda tüm kararlılıkla sorulacak, bu konu gündemimizin en üst sıralarında yer alacak ve takibi bizatihi şahsım tarafından yapılacaktır. Yaşanan sorun nedeniyle tüm halkımızın tepkilerini sahiplendiğimizi ve elektrik kesintilerinin sorumluları hakkında gerekenin yapılacağını bir kez daha duyurmak ister, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir daha böylesi bir sorun yaşanmamasını temenni ederim”

            

banner360
Son Güncelleme: 05.07.2022 11:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ülkeye kaçak yollardan girmeye çalışırken yakalandı
Ülkeye kaçak yollardan girmeye çalışırken yakalandı
Lefkoşa'da yeni bir lezzet durağı
Lefkoşa'da yeni bir lezzet durağı
Mimoza Hotel'de dillere destan düğün töreni
Mimoza Hotel'de dillere destan düğün töreni
Tam anlamı ile KKTC rezaleti 8 yaşındaki çocuk nezarete kilitlendi
Tam anlamı ile KKTC rezaleti 8 yaşındaki çocuk nezarete kilitlendi
Gönyeli'de bir evde uyuşturucu hap ve gümrüksüz mal bulundu
Gönyeli'de bir evde uyuşturucu hap ve gümrüksüz mal bulundu
Altuğra Covid-19 vakalarında son dönemde yaşanan artışlarla ilgili değerlendirmede bulundu
Altuğra Covid-19 vakalarında son dönemde yaşanan artışlarla ilgili değerlendirmede bulundu
Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 1101 Numaralı Randevu Hattı Yeniden Devrede...
Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 1101 Numaralı Randevu Hattı Yeniden Devrede...
Üstel: “Teknecik Elektrik Santralı’na düzenli akaryakıt temini yapılıyor”
Üstel: “Teknecik Elektrik Santralı’na düzenli akaryakıt temini yapılıyor”
Hava sıcaklığı yüksek devam edecek
Hava sıcaklığı yüksek devam edecek
Hemşireler Ve Ebeler Birliği'nden Hükümete Asgari Ücret Uyarısı
Hemşireler Ve Ebeler Birliği'nden Hükümete Asgari Ücret Uyarısı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim