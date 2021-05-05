5 MAYIS DÜNYA EBELER GÜNÜ
Sağlık Bakanı Ünal Üstel, tarihin en eski mesleklerinden biri olan ebeliğin, insan hayatının başlangıcında yer alan en kutsal meslekler arasında olduğunu vurguladı. Üstel, “Ebelik, sağlıklı birey, aile ve toplumun oluşmasında çok önemli bir yere sahiptir” dedi.
Üstel, Sağlıklı nesiller yetiştirilmesinde önemli bir role sahip olan ve her koşulda hizmetlerini esirgemeyen tüm ebelerin 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü’nü kutlayarak, meslek hayatlarında başarılarının devamını diledi.