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Üstel: “Ebelik, sağlıklı birey, aile ve toplumun oluşmasında çok önemli bir yere sahiptir” dedi

05 Mayıs 2021 Çarşamba 19:15
Üstel: “Ebelik, sağlıklı birey, aile ve toplumun oluşmasında çok önemli bir yere sahiptir” dedi
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 5 MAYIS DÜNYA EBELER GÜNÜ

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, tarihin en eski mesleklerinden biri olan ebeliğin, insan hayatının başlangıcında yer alan en kutsal meslekler arasında olduğunu vurguladı. Üstel, “Ebelik, sağlıklı birey, aile ve toplumun oluşmasında çok önemli bir yere sahiptir” dedi.

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Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, yeni bir canlının dünyaya gelmesine yardımcı olan, doğum ağrısı çeken bir annenin acılarını dindiren, doğum sonrasında yine büyük emek veren ebelerin, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan COVID-19 salgınında yine ön saflarda yer aldığını ve fedakarca görevlerini icra ettiğini belirtti.

Üstel, Sağlıklı nesiller yetiştirilmesinde önemli bir role sahip olan ve her koşulda hizmetlerini esirgemeyen tüm ebelerin 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü’nü kutlayarak, meslek hayatlarında başarılarının devamını diledi.

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Son Güncelleme: 05.05.2021 20:46
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