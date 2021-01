ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ LİDERİ DR. KÜÇÜK’ÜN 37. ÖLÜM YILDÖNÜMÜ…Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel, Dr. Fazıl Küçük’ün "Mücadele ve direniş" demek olduğunu vurguladı; “Adada Kıbrıs Türklerinin maruz kaldığı baskı ve zulüm günlerinde halkını bir ve birlikte tutarak ortaya koyduğu çaba, halkı için her fedakarlığa katlanan bir Lider olarak duruşunun en büyük sembolüdür” dedi.Üstel, Kıbrıs Türk Halkının Varoluş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 37’nci ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.Ünal Üstel, Dr. Küçük’ün, en zor yıllarda, azim ve kararlılıkla verdiği mücadeleler sonucunda Kıbrıs Türk halkına yol gösterdiğini, halkının umut ve güç kaynağı olduğunu ifade etti.Dr. Küçük’ün geçmişte başlattığı ve Kıbrıs Türkü’nün yolunu aydınlatan mücadelesinin, Kıbrıs Türk halkının geleceği için çok önemli bir yol gösterici olduğunun bilincinde olduklarını belirten Üstel mesajında şunları kaydetti:“Dr. Fazıl Küçük’ün her zaman gönüllerimizde, fikirlerimizde yaşayacak, mücadelesi her zaman Kıbrıs Türk halkına yol gösterecek. Bu duygu ve düşüncelerle Özgürlük Mücadelesi Liderimizi, aramızdan ayrılışının 37. yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyor, aziz hatırası önünde şükranla eğiliyoruz”.