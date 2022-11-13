banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Üstel, Dikmen bölgesinde incelemeler yaptı
Üstel, Dikmen bölgesinde incelemeler yaptı
En fazla yağış nerede kaydedildi?
En fazla yağış nerede kaydedildi?
Ertuğruloğlu: AB, Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarının karşısında olduğunu gösterdi
Ertuğruloğlu: AB, Kıbrıs Türk halkının...
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Polisten Yol Kapatma Duyurusu...
Polisten Yol Kapatma Duyurusu...
banner405

Üstel, Dikmen bölgesinde incelemeler yaptı

Başbakan Ünal Üstel Dikmen’de, kırsal kesim arsaları altyapı ve asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

13 Kasım 2022 Pazar 12:58
Üstel, Dikmen bölgesinde incelemeler yaptı

Başbakan Ünal Üstel Dikmen’de, kırsal kesim arsaları altyapı ve  asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre,  göreve geldiği günden itibaren yarım kalan tüm projelerin bitirilmesi için uğraş verildiğinin altını çizen Başbakan Ünal Üstel, Dikmen bölgesinde yıllar önce gençlere verilen kırsal kesim arsalarının altyapı ve asfaltlama çalışmalarının ivedi şekilde tamamlanacağını ifade etti.

Bu bağlamda ülkede buna benzer bitirilmesi gereken birçok projenin, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle bitirileceğinin sözünü veren Üstel, “Gençlerin ülkeye bağlanması açısından bu tür projelerin çok önemli olduğunu‘’ söyledi.

Yaşanan pandemi süreci sonrası tüm ülke ekonomileri ile birlikte KKTC ekonomisinin de etkilendiğini belirten Başbakan Ünal Üstel, gençlerin yaşamakta olduğu konut sıkıntısına "bir nebze" katkı sağlanması amacı ile, 2023 yılı içerisinde kırsal kesim arsa dağıtımına devam edileceğinin bilgisini verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ertuğruloğlu: AB, Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarının karşısında olduğunu gösterdi
Ertuğruloğlu: AB, Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarının karşısında olduğunu gösterdi
En fazla yağış nerede kaydedildi?
En fazla yağış nerede kaydedildi?
Milyonlar tüketiyor! Felç riskini artırıyor
Milyonlar tüketiyor! Felç riskini artırıyor
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Polisten Yol Kapatma Duyurusu...
Polisten Yol Kapatma Duyurusu...
Güzelyurt’ta polise sahte ehliyet veren şahıs tutuklandı
Güzelyurt’ta polise sahte ehliyet veren şahıs tutuklandı
Oğuz: Bizim için özne unsur üreticinin yaşamasıdır
Oğuz: Bizim için özne unsur üreticinin yaşamasıdır
Mısır'da otobüs kazası: 20 ölü
Mısır'da otobüs kazası: 20 ölü
Hava durumu raporu!
Hava durumu raporu!
16 yaşındaki kayıp şahıs aranıyor!
16 yaşındaki kayıp şahıs aranıyor!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim