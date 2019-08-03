Üstel, CNNTÜRK'e konuştu...

Üstel, Türkiye'den ayrılmadan önce de CNN TÜRK'ten Büşra Arslantaş'a konuştu. "Maraş'ın esas sahibi Osmanlı" diyen Üstel, turizmde gelecek yıllara dair hedeflerini ve Ankara'dan beklentilerini de paylaştı. Üstel, Yunanistan Başbakanı'nın suçlamalarına da sert tepki gösterdi.

"Maraş'ın esas sahibi Osmanlı" diyen Üstel, turizmde gelecek yıllara dair hedeflerini ve Ankara'dan beklentilerini de paylaştı. Üstel, Yunanistan Başbakanı'nın suçlamalarına da sert tepki gösterdi.

Yunanistan Başbakanı Konstandinos Miçotakis’in geçtiğimiz günlerde Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’i ziyareti sonrası yaptığı açıklamaları eleştiren Bakan Üstel, “Sayın Miçotakis yeni Başbakan oldu. O coşkuyla da Avrupa’nın şımarık çocuğu olarak bu açıklamaları yaptı” dedi.

Üstel, Yunanistan Başbakanı’na yönelik sözlerini “Sırf Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki Hristiyan alemine şirin gözükmek için, Avrupa’ya şirin görünmek için böyle bir açıklama yaptı; çok yersiz ve yanlış” diyerek sürdürdü, “Bugüne kadar madem ki Türkiye işgalciydi, neden müdahale etmedi?” diye sordu.

Kıbrıslı Türk ve Rum liderlerin 9 Ağustos’ta gerçekleştirecekleri gayrı resmi görüşmeden netice beklemediklerini belirten Bakan Üstel, Kapalı Maraş’a ilişkin başlatılan envanter çalışmalarına da “Maraş’ın esas sahibi Osmanlıdır. Bunun bir kez daha teyit edilmesi için envanter çalışması yapılıyor. Envanter çalışması bittikten sonra, dünyaya bir takım duyurular yapılacak” ifadelerinde bulundu.