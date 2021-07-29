Üstel BRT'ye konuştu

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, aşı olan kişilerin de hasta olabileceğini ancak aşılanmanın hayat kurtardığını vurguladı.

Acil Durum Hastanesi’nde tedavi gören 78 hastanın tedavi görmesinin aşıdan kaynaklı olduğuna da işaret eden Üstel, “Aşılılar hafif geçirdiği için evde tedavilerini tamamlıyoruz” dedi.

Sağlık Bakanı Üstel, “Hedefimiz 18 yaşında üzerini bitirip, 16 yaş ve üzerine inmek… Çağrılarımızla insanlarımız gelmemeye devam ederlerse, başka birtakım çalışmalar yapacağız” ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarının üçüncü doz aşısı için Türkiye’den 10 bin BioNTech aşısı geldiğini de aktaran Ünal Üstel, 6 bin sağlık çalışanının ardından kalan aşıları ‘ağır kronik’ hastalara yapılmasını planladıklarını belirtti.

KKTC’nin genelinde birçok aşı merkezi olduğuna da işaret eden Üstel, “Buradaki sıkıntı toplumu aşıya yönlendirmektir… Aşı olursak ülkenin önünü açabiliriz. Aşılanmaya önem verelim ve bu hastalıkla yaşamayı öğrenelim” diye konuştu.

Üstel, varyantların tespit edilmesi kapsamında da kitlerin mevcut olduğunu belirterek, sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralını vurguladı.