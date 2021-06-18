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Üstel BRT'ye konuştu

Sağlık Bakanı Üstel, BRT’de katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

18 Haziran 2021 Cuma 13:15
Üstel BRT'ye konuştu
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Sağlık Bakanı Ünal Üstel, ülkedeki vatandaşların 20 yaşa kadar aşılanması için çalışma yaptıklarını belirterek, “Hedefimiz günde 6 bin ile 7 bin, haftada 40 bin ile 50 bin arasında aşılama yapmak” dedi.

Üstel, Ankara ziyaretinde TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile aşı ve KKTC’ye giriş çıkışların daha süratli şekilde gerçekleştirilmesi konusundaki çalışmaları ele aldıklarını söyledi. Üstel, bu konuda Türkiye’deki HES kodu uygulaması ve ülkedeki ADAKOD ile nasıl birleştirilebileceğini ele aldıklarını belirterek, “İnşallah Temmuz’un ilk haftası bunu yürürlüğe koyacağız” dedi. Üstel, bunu, KKTC’de hava, deniz ve kara kapılarında uygulamaya koymak istediklerini belirtti.

“HEDEFİMİZ GÜNDE 6 BİN İLE 7 BİN ARASINDA AŞILAMA YAPMAK”

Aşı seferberliği başlattıklarını belirterek, ülkedeki insanların 20 yaşa kadar aşılanması için çalışma yaptıklarını anlatan Üstel, “Hedefimiz günde 6 bin ile 7 bin, haftada 40 bin ile 50 bin arasında aşılama yapmak” dedi. Üstel, bundan sonraki süreçte Cumartesi ve Pazar günleri de aşılamanın devam edeceğini kaydetti.

Gelen 50 bin doz ve her hafta gelecek aşılarla toplumun büyük bir kısmının aşılanacağını dile getiren Üstel, Sinovac aşısının dünyada kendini ispat etmiş bir aşı olduğunu kaydetti.

“TEMMUZ SONUNA KADAR 20 YAŞIN ÜZERİNDEKİ KİŞİLERİN AŞILANMASI AMAÇLIYORUZ”

Temmuz sonuna kadar 20 yaşın üzerinde kişilerin aşılanmasının amaçlandığını ifade eden Üstel, yüzde 70’i Temmuz sonuna kadar yakalamak istediklerini dile getirdi.

“BU ÜLKE BİR DAHA KAPANMAYI KALDIRMAZ”

“Bu ülke bir daha kapanmayı kaldırmaz” vurgusu yapan Üstel, vatandaşların, maske, sosyal mesafe, hijyen kurallarına uyması çağrısında bulundu.

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Üstel, şu anda yoğun bakımda yatan hasta olmadığını, pandemi hastanesinde tedavi gören 25 hasta olduğunu ve durumlarının ağır olmadığını belirtti.

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Son Güncelleme: 18.06.2021 13:40
Anahtar Kelimeler:
BRTünal üstel
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