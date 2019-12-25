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Üstel: “Birkaç araba aküsünden, yenilenebilir enerjiye…”

Üstel: “Birkaç araba aküsünden, yenilenebilir enerjiye…”

25 Aralık 2019 Çarşamba 08:36
Üstel: “Birkaç araba aküsünden, yenilenebilir enerjiye…”

ÜSTEL: “BİRKAÇ ARABA AKÜSÜNDEN, YENİLENEBİLİR ENERJİYE…”
 

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, gerekli elektrik enerjisini birkaç araba aküsünden sağlayarak yayın hayatına başlayan BRTK’nin bugün, 3 televizyon , 6 radyo kanalı, internet ve sosyal medya yayınlarıyla, dünyanın her yerinden izlenebildiğini kaydetti.
Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, BRTK’nin 56. yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, iletişimde hızın arttığı, bilgisayarların küçüldüğü ve insanların her şeyi cep telefonlarından öğrendiği bir dünyada yaşandığına dikkat çekerek, BRT’nin de bu gelişmelere kayıtsız kalmadığını söyledi.

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Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun kuruluşu ve sonrasındaki gelişmeleri de ülke yayıncılık tarihinde örnek alınacak bir başarı hikayesi olduğunu vurgulayan Üstel, birkaç araba aküsü ile yayın hayatına başlayan BRTK’nin bugün, internet portal, sosyal medya yayınları ve yenilenebilir enerji kaynakları ile gelecekteki yerini aldığını söyledi.
Kuruluş günlerinde, Kıbrıs Türkü'nün hayati gereksinimini saptayan ve “Mücahidin sesi” olarak yayın yapan BRT’nin şimdi toplumun sesi haline geldiğini ifade eden Üstel, o günden bugüne kurumun gelişmesine katkıda bulunan herkese teşekkür etti.
 

Son Güncelleme: 25.12.2019 11:54
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