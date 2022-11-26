Üstel: Belediyeler büyük projelere imza atabilecek

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel, Mehmetçik, Büyükkonuk ve Yedikonuk’ta vatandaşlarla bir araya geldi.

Başbakan Üstel, yıllardır gündemde olan ancak bir türlü cesaret edip adım atılmaması nedeniyle hayata geçirilemeyen Belediyeler Reformu’na hayata verdiklerine dikkat çekerek, “Artık güçlü belediyelerle halka çok daha iyi hizmet sunulabilecek” dedi.

"Hükümeti kurduğumuz günden beri reform yapacağız, icraat yapacağız, hizmet kalitesini arttıracağız dedik ve muhalefetin karşı duruşuna rağmen yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz” diyen Üstel, şöyle devam etti:

“Reform sürecinde muhalefet engeller yarattı. Kıyametler kopardı. Anayasa Mahkemesi’ne gittiler ve orada yüzlerine bir tokat yediler. Bu iş bitmedi diyorlar ama bu iş bitmiştir. Artık KKTC’de 18 belediye vardır.”

BELEDİYELER BÜYÜK PROJELERE İMZA ATABİLECEK

Belediyeler Reformu ile belediyelerin kapatılmadığını birleştirildiğini vurgulayan Başbakan Üstel, reform ile insan gücü ve araç filolarının birleştirildiğine dikkat çekti. Üstel, belediyelerin daha iyi hizmet sunarak büyük projelere imza atacaklarını söyledi.

Üstel, reform kapsamında belediyelere imar yetkisinin de verildiğini kaydederek, yetkileri artan belediyelerin hizmet kalitesini de artıracaklarını ifade etti.

Belediyelerin gelirlerinin artırılmasına yönelik adımların da reformun içerisinde yer bulduğunu anlatan Ünal Üstel, kırsal kesim belediyelerinin artık geliştirilen havuz sistemiyle eşit oranda gelir sahibi olacağına vurgu yaptı.

ÇALIŞANLARIN ÖZLÜK HAKLARI İYİLEŞTİRİLDİ

Belediyeler güçlenirken çalışanların da kendilerini artık güvende hissedebileceklerine vurgu yapan Başbakan Üstel, “Çalışanların özlük hakları korundu. Hiçbir çalışan işinden olmayacak. Hatta özlük hakları sendikalarla birlikte yapılan çalışmalar sonucu daha da iyileştirildi” dedi.

SEÇİMİ KAZANACAK İSİM DR FATMA ÇİMEN TUĞLU

“Seçimi kazanacak 18 güçlü adayımız var. Hizmette yerel, anlayışta evrensel bakış açısıyla hareket eden UBP’li belediye başkan adaylarının kalkınma hamlesini başlatacağından şüphem yoktur” diyen UBP Genel Başkanı, “Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nin kalkınması için UBP’li çok değerli isimler aday oldu. Biz adaylarımızı bilimsel çalışmalarla belirledik. Seçimi kazanacak adaylarla yola çıktık. Mehmetçik Büyükkonuk belediyemizde bölge insanın ekonomik kalkınmasını sağlayacak isim Dr. Fatma Çimen Tuğlu hanımdır. Bundan sonra görev sizlerindir. UBP bayrağını burada dalgalandırmalıyız” diye konuştu.

ANAVATAN’IN DESTEĞİYLE EKONOMİK DOKUNUŞLAR

Bir yandan seçim süreci yaşansa da hükümet görevlerinin devam ettiğine vurgu yapan Başbakan Üstel, dünyanın yaşadığı ekonomik krizlerden KKTC’nin de olumsuz etkilendiğini ancak Anavatan Türkiye’nin destekleri ile açılımlar yapmayı başardıklarını belirtti.

Üstel, “Türkiye’nin desteği ile yaptığımız mali işbirliği protokolleri kapsamında halkımızın rahatlaması için dokunuşlar yaptık. Üreticiden sosyal yardım alan her kesime yüzde elli prim desteği ve hibe sağladık” dedi.

Kısa zamanda büyük işler yapıldığını ve halkı rahatlatmak için daha çok çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Üstel, “Sizlerin huzuru ve rahatı için ara vermeden çalışıyoruz. İmkanları en iyi şekilde Anavatanımızla birlikte değerlendiriyoruz” diye konuştu.

2023 yılında Türkiye’nin desteği ile daha fazla yatırım yapılacağını kaydeden Üstel, yatırımların büyüyeceğini, iş olanaklarının artacağı ve daha çok insanımızın iş sahibi olacağını söyledi.

YERLEŞKE ULUSAL DAVANIN SİMGESİ OLACAK

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti tarafından ülkemize hediye edilecek Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi ve Millet Bahçesi projesine muhalefetin karşı çıktığını anımsatan Üstel, yerleşkenin tamamlanmasıyla birlikte ulusal davada önemli bir simge olacağını belirtti.

Muhalefet partilerinin KKTC’nin gelişimiyle ilgili her projeye karşı olduğunu söyleyen Üstel, “Muhalefet partilerine aldırmıyoruz, Onlar konuşsun, biz yapalım ve yolumuza devam edelim” ifadelerini kullandı.

“GÜÇLÜ KKTC İÇİN ENGELLERİ AŞARAK İLERLİYORUZ”

KKTC’nin her anlamda gelişmesi için çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Ünal Üstel, ulusal davada yaşanan gelişmelerin göğsümüzü kabarttığına vurgu yaptı. Üstel şöyle konuştu:

“KKTC, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT)’na gözlemci üye olarak kabul edildi. Bu oldukça önemli bir gelişmedir. Bundan sonraki süreçte hem içerde devletimizi güçlendirmek, hem de dışarda KKTC’yi dünyaya tanıtmak için Türkiyemiz ile birlikte mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz”

Başbakan ve UBP Başkanı Üstel sözlerinin sonunda şunları söyledi:

“Belediyelerimiz birleşiyor, belediyelerimiz güçleniyor. Hedefimiz ekonomik kalkınmadır. UBP projelere imza atar, iş yapar. Adaylarımızın ortaya koyduğu projelerin kefili benim. Kalkınma UBP’nin hizmette yerel anlayışta evrensel bakış açısıyla yerelden başlayacaktır. Artık daha büyük hedeflerimiz vardır. Güçlü belediyeler, güçlü bir KKTC ile engelleri bir bir aşarak emin adımlarla ilerliyoruz."