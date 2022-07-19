Üstel, Bayraktaroğlu’nu Kabul Etti

Başbakan Ünal Üstel, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtı’nın 48’inci yıldönümü törenlerine katılmak üzere ülkede bulunan Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nu kabul etti.

Başbakanlık Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde, Orgeneral Bayraktaroğlu’na, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk eşlik etti.

Başbakan Üstel, kabulde yaptığı konuşmada, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtı’nın bu yıl 48’inci yıldönümünün idrak edildiğini söyleyerek, bunun Türk Silahlı Kuvvetleri sayesinde olduğunu kaydetti ve “Bugün bizim en büyük bayramımız. Bugün özgürlüğümüze kavuştuğumuz gündür” dedi.

Üstel, Dr. Fazıl Küçük, Rauf Raif Denktaş ve ardından gelen cumhurbaşkanları sayesinde bugünlere gelindiğini anımsatarak, bugün iki egemen devlet esasını savunduklarını ve anavatan Türkiye ile bu yolda yürüyeceklerini belirtti.

Orgeneral Bayraktaroğlu ise, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük bayramı dolayısıyla KKTC topraklarında olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, kabulü için Başbakan Üstel’e şükranlarını sundu.

Harekat nedeniyle şehit olan mücahitlere ve Türk Silahlı Kuvvetleri personeline Allah’tan rahmet dileyen Bayraktaroğlu, KKTC’nin her zaman yanında olduklarını söyledi ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın iki egemen devlet politikasının gerçekleşmesi temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdimi yapıldı.