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Üstel: “Antijen testler ile mutasyon virüs varyantlarını tespit eden testler ülkeye ulaştı”

 

09 Mart 2021 Salı 17:45
Üstel: “Antijen testler ile mutasyon virüs varyantlarını tespit eden testler ülkeye ulaştı”
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“YENİ TEST MERKEZLERİ AÇMAYA HAZIRLANIYORUZ”

“HEDEF, GÜNDE 10 BİN TEST”

“EN GEÇ PERŞEMBE GÜNÜ DİJİTAL AŞI PROGRAMI UYGULAMAYA GİRECEK”

“BİRİNCİ DOZ AŞILAMALAR ŞU AN İÇİN DURDU”

“EV KARANTİNASINI İLK OLARAK KRONİK HASTALAR VE KÜÇÜK ÇOCUKLARI OLAN TEMASLI KONUMUNDAKİ AİLELER ÜZERİNDE DENEYECEĞİZ”

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, ‘hızlı test’ olarak da bilinen antijen testlerin ve mutasyona uğrayan virüsün varyantını tespit eden kitlerin dün KKTC’ye ulaştığını açıkladı.

Üstel, BRTK’de yayınlanan “Burası Önemli” adlı programda soruları yanıtladı.

Ünal Üstel, PCR test sayısını arttırmak için PCR test merkez sayısını ve laboratuvardaki makine sayısını arttıracaklarını da belirtti.

Sektörlerin açılmasıyla birlikte test sayısında artış olduğunu ve özellikle Lefkoşa Fuar Alanı’ndaki merkezde yığılmalar yaşandığını belirten Üstel, “Bu yükü azaltmak adına, Surlariçi ve dışında olmak üzere üçüncü ve dördüncü merkezleri de açmaya hazırlanıyoruz. Aynı durum, diğer ilçeler için de geçerli” dedi.

“HEDEFİMİZ 10 BİN TEST SAYISINA ÇIKMAK”

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Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde, PCR testlerinin sonuçlarını tespit eden makinelerin maksimum kapasitesinin 7 bin test olduğunu ifade eden Bakan Üstel, “Yeni cihazlar almak adına ihale süreci başladı. Hedefimiz 10 bin test sayısına çıkmak” şeklinde konuştu.

“ANTİJEN TESTLER İLE VARYANTLARI TESPİT EDEN TESTLER DÜN ÜLKEYE ULAŞTI”

Hızlı testler olarak da bilinen antijen testlerin dün Türkiye’den KKTC’ye gönderildiğini belirten Üstel, mutasyona uğrayan virüsün varyantını tespit eden kitlerin de yine dün ülkeye ulaştığını kaydetti.

“DİJİTAL AŞI PROGRAMINDA SONA GELİNDİ”

Aşı konusunda dijital program hazırlığında da sona gelindiğini, en geç perşembe günü dijital aşı programının uygulamaya gireceğini belirten Üstel, bu sayede verilere daha kolay bir şekilde ulaşılabileceğini ve her şeyin daha şeffaf olacağını ifade etti.

“ŞU AN İKİNCİ DOZ AŞILARI YAPIYORUZ” 

Üstel, Türkiye’den gönderilen 20 bin doz aşı ile ikinci doz aşılamanın yapıldığını, birinci doz aşılamaların şu an için durduğunu kaydederek, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nden aşılar gelmeye devam edecek. Bugüne kadar hiçbir talebimizi geri çevirmediler. Dijital aşı programı çok yakında devreye girecek ve aşı uygulaması devam edecek” dedi. 

“ÖNCE AŞI PROGRAMI, HEMEN ARDINDAN EV KARANTİNASI…”

Ev karantinası konusuna da değinen Üstel, “Ev karantinası, ülke ekonomisi açısından çok önemli. Ülkemizdeki iki büyük şirketle temas edildi. Önce aşı programını uygulamaya koyuyoruz, hemen ardından da ev karantinası uygulamaya konacak. Ev karantinasını ilk olarak kronik hastalar ve küçük çocukları olan temaslı konumundaki aileler üzerinde deneyeceğiz. Daha sonra da tüm topluma yayacağız” şeklinde konuştu.

Bakan Üstel, Nisan’dan sonra vakaları daha da aşağıya çekmeyi hedeflediklerini de vurguladı.

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Son Güncelleme: 09.03.2021 19:04
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