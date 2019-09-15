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Üstel, Ankara temaslarını değerlendirdi

Türkiye ile birlikte Kuzey Kıbrıs için ulaşım ve tanıtım politikası oluşturulması, Kuzey Kıbrıs destinasyonunun markalaştırılması gibi konularda iş birliği içerisinde hareket edilecek

Üstel, Ankara temaslarını değerlendirdi

Türkiye ile birlikte Kuzey Kıbrıs için ulaşım ve tanıtım politikası oluşturulması, Kuzey Kıbrıs destinasyonunun markalaştırılması gibi konularda iş birliği içerisinde hareket edilecek

15 Eylül 2019 Pazar 09:16
Üstel, Ankara temaslarını değerlendirdi

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Türkiye ile birlikte Kuzey  Kıbrıs için  ulaşım ve tanıtım politikası oluşturulması, Kuzey Kıbrıs destinasyonunun markalaştırılması için  iş birliği içerisinde  hareket edeceklerini açıkladı.

Bakan Üstel,  Ankara ziyaretinde; yabancı turist sayısının artırılması için Türkiye’nin güçlü destek vermesi,  Uzakdoğu ve Asya bölgesinden gelen turistlere Türkiye’nin verdiği tek girişlik vizenin KKTC için de geçerli olması ve bu sayede turistlerin KKTC’yi de ziyaret edebilmesinin sağlanması yönünde karar aldıklarını kaydetti.

Bakan Üstel, Türkiye’de tarihi yerlere girmek için uygulanan Müze Kart sisteminden  artık KKTC vatandaşlarının da faydalanabileceğini açıkladı. 

Üstel,  iki ülke arasında uçak bilet fiyatlarına uygulanan vergilerin düşürülerek, biletlerin makul seviyelere gelmesi, THY’nin Ercan çıkışlı Avrupa ülkelerine gidiş-gelişinin sağlanması yönünde de karar aldıklarını kaydetti.

Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel,  Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile yaptığı görüşmeleri değerlendirdi.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel,  ülke turizminde son bir yıldır bazı gerilemeler yaşandığını, bunun bir kaç nedeni olduğunu belirterek, amaçlarının bu gerilemenin önüne geçerek ülke turizmini daha ileri noktalara taşımak olduğunu söyledi. 

Göreve geldikleri günden itibaren TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un desteğini doğrudan hissettiklerini ifade eden Üstel, Ersoy’un KKTC’ye yapmış olduğu ziyaretin de bunun bir göstergesi olduğunu kaydetti.

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Üstel, ülke turizmi ve ülke ekonomisinin rahatlaması açısından gerçekleştirdikleri görüşmede olumlu kararlar aldıklarını belirtti.  

Üstel, görüşmede, Kuzey Kıbrıs için ulaşım ve tanıtım politikası oluşturulması, Kuzey Kıbrıs destinasyonu için tanıtıma ağırlık verilerek markalaştırılması, Türkiye Turizm Tanıtım Ajansı içerisine KKTC’nin de dahil edilmesi, 2023 Turizm Strateji Planı’nın oluşturulması, üçüncü dünya ülkelerinden gelen turistlere uygulanan tek girişlik vizenin KKTC sınırları içerisinde de geçerli olması, yabancı turist sayısının artırılması, Türkiye ile birlikte road show ve tanıtım etkinlikleri oluşturulması, Türkiye pazarından daha fazla turist alınması, iki ülke arasında bilet fiyatlarına uygulanan vergilerin düşürülerek, biletlerin makul seviyelere gelmesi, THY’nin Ercan çıkışlı Avrupa ülkelerine gidiş-gelişinin sağlanması ve Türkiye’de tarihi yerlere girmek için uygulanan Müze Kart sisteminden KKTC vatandaşlarının da aynı şekilde faydalanması gibi bir çok konuda mutabakata varıldığını kaydetti.

Asya ve Uzakdoğu’dan gelen turistlerin Türkiye’ye girebilmek için tek girişlik vize aldığını dile getiren Üstel, turistlerin bu vize ile sadece Türkiye’ye girebildiklerini, Türkiye’den KKTC’ye gelemediklerini ifade etti. 

Yapılan görüşmelerde verilen vizeye KKTC’nin de dahil edilmesi ve aynı vizeyle Türkiye yanında KKTC'ye de turistlerin gelebilmelerinin önünün açılmasının ele alındığını ifade den Üstel, “Bu konuda Sayın Ersoy’un ve Sayın  Oktay’ın konunun çözümü için girişim başlatacak olmaları bizleri memnun etmiştir.”dedi.

 Üstel, Türkiye’nin turizmde çok büyük hedeflere doğru yürüdüğünü, bu pastadan Kuzey Kıbrıs’ın da faydalanabilmesi için iş birliği halinde çalışmaların süreceğini söyledi.

İstanbul’da temmuz ayında Türk Hava Yolları ile yapılan görüşmede sefer sayılarının artırılmasına, Hatay’a sefer başlatılmasına, promosyon biletler için uygulanan 15 kilo bagaj hakkının 20 kiloya çıkarılmasına ve Anadolu Jet Gençlik Kulübü’ne kayıt yaptıracak olan öğrencilere yüzde 20, kayıtlı olmayan öğrencilere ise koşulsuz yüzde 10 indirim uygulanması yönünde olumlu kazanımlar elde ettiklerini dile getiren Üstel, THY’nin son olarak 13-27 yaş arası TC ve KKTC’li öğrencilere yüzde 15 indirim uygulayacak olmasının kendilerini oldukça memnun ettiğini ifade etti. 

Üstel açıklamasında KKTC’nin hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak bir çok sorunun çözümüne yardımcı olan, her zaman desteklerini esirgemeyen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a ve Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkür etti.

Bakan Üstel’in Ankara temaslarında KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, Bakanlık Müsteşarı Mustafa Erişmen, Özel Kalem Müdürü Batu Beyit, KITOB Başkanı Dimağ Çağıner ve KITSAB Başkanı Erkan Kilim de hazır bulundu.

Son Güncelleme: 15.09.2019 12:46
Anahtar Kelimeler:
ünal üstel Ankara
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