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Üstel: “Anavatan Türkiye’nin stratejik ortağı, bizim için önemlidir”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, yeni yatırım ve iş imkânlarının sunulacağı ve Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) ile Four Vision Development tarafından Lefkoşa’da 3-6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek “KKTC-Ukrayna Gayrimenkul Danışmanları Buluşması” için KKTC'’de bulunan heyeti kabul etti.

Üstel: “Anavatan Türkiye’nin stratejik ortağı, bizim için önemlidir”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, yeni yatırım ve iş imkânlarının sunulacağı ve Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) ile Four Vision Development tarafından Lefkoşa’da 3-6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek “KKTC-Ukrayna Gayrimenkul Danışmanları Buluşması” için KKTC'’de bulunan heyeti kabul etti.

04 Ekim 2019 Cuma 06:40
Üstel: “Anavatan Türkiye’nin stratejik ortağı, bizim için önemlidir”

EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren başkanlığındaki heyeti kabulünde konuşan Turizm ve Çevre Bakan Üstel, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı koyacak böylesi bir organizasyonun gerçekleştirilecek olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Üstel, KKTC ve Ukrayna gayrimenkul danışmanlarını buluşturarak ülkeler arası ticari iş birlikleri imkânlarının oluşumuna olanak sağlayacak bu organizasyonun ayrıca, KKTC ekonomisinin lokomotif sektörü olan turizm sektörüne de büyük katkı sağlayacağına inanç belirtti.
“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin stratejik ortak olarak belirlediği Ukrayna bizim için de önemli bir ülkedir. Ukrayna ile KKTC arasında gerek ticari gerekse de turizm potansiyeli açısından ilişkilerin daha da geliştirilmesini bu bağlamda önemsiyoruz” diyen Üstel, Ukrayna’nın büyük bir potansiyel olduğuna da işaret ederek, ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlaması amacıyla, Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan Ukrayna Turizm Fuarı’na katılacaklarını da sözlerine ekledi.
EREN

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EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren de kabulde yaptığı konuşmada, Bakan Üstel’e gerçekleştirilecek toplantıyla ilgili bilgi verdi.
Eren, iki ülke arasındaki turizm, ulaşım, ticaret ve ekonomik performansların değerlendirileceği, gayrimenkul danışmanlarının karşılıklı olarak proje sunumları, ofis tanıtımlarının yapılacağı, ülkelerin bu hususlarda yatırım imkânları, sundukları destekleri katılımcılara aktarılacağı bir toplantının gerçekleştirileceğini belirtti.
Konuşmaların ardından, konuk heyetin sorularını yanıtlayan Bakan Üstel, KKTC turizmi hakkında bilgi verdi.
 

Son Güncelleme: 04.10.2019 10:52
Anahtar Kelimeler:
ünal üstel
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