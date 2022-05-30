Üstel: Amaç, yıllardır ertelenen reform ve mali disiplin konularında kalıcı adımlar atacağımız sürece güçlü destek elde etmek

"Ev ödevimizi yaparak buraya geldik, güçlü adımlar atmaya kararlıyız"

"Bir kez daha muhalefete seslenerek işbirliği çağrısında bulunuyorum"

"İktidar kim olursa olsun, mali disiplin ve yapısal sorunlarımızın çözümü için reform haritası bellidir"

Başbakan Ünal Üstel, hükümet ortaklarıyla yaptığı Ankara ziyaretinde esas amacın, ülkede yıllardır ertelenen reform ve mali disiplin konularında kalıcı adımlar atacağımız sürece güçlü destek elde etmek olduğunu belirtti.

Başbakan Üstel, yaptığı açıklamada, bu ziyaretlerin temel olarak KKTC vatandaşlarının refah ve huzuru önceliğiyle yapıldığını kaydetti ve bu amaca sonsuz destek veren Türkiye Cumhuriyeti devletine müteşekkir olduklarını ifade etti.

"Biz, ev ödevimizi iyi çalışarak Ankara’ya geldik. Güçlü adımlar atmakta kararlıyız" diyen Üstel, hiçbir zaman KKTC'de ilhaki savunmamış olan anavatanın bu dönemde mali ve iktisadi anlamda güçlü desteğini esirgemeyeceğini belirtti.

Hükümeti oluşturan diğer iki parti başkanıyla birlikte Ankara ziyareti için bugün adadan ayrıldıklarını söyleyen Üstel, "Tek bir amacımız var. Halkımız, dünyanın içerisinden geçtiği bu zor dönemde, daha refah bir toplum olmayı hak ediyor. Şu ya da bu gerekçe ile, uzun bir süredir siyasi istikrarı sağlayamadık. Burada özeleştiri yapması gereken, bizleriz" dedi.

Üstel, Ankara’daki tüm gelişmeleri, en ince detayına kadar halk ve siyasi partilerle paylaşmaya devam edeceklerini kaydetti.

–"Halkımızın sorunları esastır ve çözüm yeri KKTC Cumhuriyeti Meclisi'dir"

"Halkımızın sorunları esastır ve çözüm yeri KKTC Cumhuriyet Meclisi’dir" diyen Üstel, bir kez daha muhalefete seslendiğini ve işbirliği teklifinde bulunduğunu kaydetti.

Komitelerde sağlanacak geniş işbirliği ile, çağdaş yasal düzenlemelerle sorunların üstesinden kısa sürede gelinebileceğini söyleyen Üstel, İktidar kim olursa olsun, mali disiplin ve yapısal sorunların çözümü için reform haritasının belli olduğunu söyledi ve "En az benim kadar, bunu ana muhalefet de bilmektedir" dedi.

Üstel, "bir süreden bu yana, mali ve iktisadi sorunların önüne, maalesef demokrasi sorunlarımız varmış gibi bir gizli ajanda konmaktadır" ifadelerini kullandı.

"KKTC mahkemeleri, bu dünyanın en bağımsız mahkemeleridir ve bununla hepimiz gurur duymaktayız"

Üstel, KKTC mahkemelerinin dünyanın en bağımsız mahkemeleri olduğunu ve bununla herkesin gurur duyduğunu söyledi ve mahkemelerin rahat çalışması için her türlü desteği vereceklerini de belirtti.

Başbakan Üstel, şöyle devam etti:

"Mahkemelerimizin daha rahat çalışması için her türlü desteği de vermeye hazırım, bu önceliklerimiz arasındadır. Tek üzüldüğüm nokta, eleştiri ve ifade özgürlüğünü, ‘küfür, karalama, yalan, iftira’ olarak algılayan bazı kesimlerin tavrıdır. Maalesef, muhalefetimiz de, başta ana muhalefet lideri olmak üzere, bu karalama kampanyalarını destekler bir tavır almaktadır. Gelişen ve değişen dünyada, dünyanın her ülkesi, sosyal medyadaki kontrolsüz alanla ilgili tedbir almaktadır. Bugün Başbakan benim, yarın başka bir isim. Bugün Cumhurbaşkanı sayın Ersin Tatar, yarın başka bir isim. Bizim hem devletin, hem siyasetin, hem de siyasete soyunanların onurunu korumamız gerekmektedir. Aksi halde, yeni nesiller siyasetten uzaklaşmaya devam edecektir"

-"Yeni düzenlemelerdeki amaç, ifade ve eleştiri hakkının sonuna kadar kullanılması ve art niyetli ifadelerin ayrılmasıdır”

Ünal Üstel, ifade özgürlüğüne sonuna kadar sahip çıkacağını söyleyerek, bu özgürlüğün geriye götürülmesine dair en ufak çabası olmayacağını söyledi.

Basında ve sosyal medyada en acımasız eleştirilere, yalan ve karalama kampanyasına maruz kalan biri olarak konuştuğunu söyleyen Üstel, "Aksine, bu yeni düzenlemelerdeki amaç, ifade ve eleştiri hakkının sonuna kadar kullanılması ve art niyetli ifadelerin ayrılmasıdır. Bu süreci görevlendirdiğim hukukçu arkadaşlar devam ettiriyor. Burada bir oldu bitti asla olmayacak" dedi.

Muhalefetin, bu zor dönemde sorumluluktan kaçmakta, süslü lafların arkasına saklanarak, sadece krizlerden güç devşirmenin peşine düşmekte olduğunu ileri süren Üstel, bu zor dönemde sorumluluk aldıklarını,her hükümet kadar meşru, her siyasetçi kadar yasal bir pozisyonda olduklarını söyledi ve tüm bu tartışmalardan arı, tamamen iş yapmaya odaklı bir hükümet olarak yola devam edeceklerini kaydetti.

-“UBP, genel merkezi ve meclis grubunun tam desteği, DP ve YDP ile tam uyum içerisinde ilerlemeye devam edeceğiz”

UBP genel merkezinin ve meclis grubunun tam desteği, DP ve YDP ile tam uyum içerisinde ilerlemeye devam edeceklerini belirten Üstel, “Derdimiz memleket, derdimiz gelecek, derdimiz ücretim, derdimiz gelişim. Sonuna kadar, halkımız için en iyisi olanı kovalamaya devam edeceğim. Halkımız bilsin ki, hızlı adımlarla kalkınma, ekonomik gelişim önceliğimiz olacak. Muhalefetin tüm gündem saptırma ve sorumluluk almama tavrına rağmen, gelişim için kararlı bir şekilde yol almayı ilke edindik” şeklinde konuştu.