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Üstel, Akdoğan Sağlık Merkezi, Vadili Sağlık Odası ve Paşaköy Sağlık Odası’nı ziyaret etti

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Akdoğan Sağlık Merkezi, Vadili Sağlık Odası ve Paşaköy Sağlık Odası’nı ziyaret etti.

23 Eylül 2021 Perşembe 17:05
Üstel, Akdoğan Sağlık Merkezi, Vadili Sağlık Odası ve Paşaköy Sağlık Odası’nı ziyaret etti

Vadili ve Paşaköy Belediyelerini de ziyaret eden Bakan Üstel, belediye başkanları Mehmet Adahan ve Habil Tülücü’den bölge halkının sağlık konusunda beklentileri ile ilgili bilgiler aldı.

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Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Akdoğan Sağlık Merkezi’nde antijen testlerinin yapılması için gerekli adımların atıldığını belirten Bakan Üstel, Paşaköy Sağlık Odası’nda da incelemelerde bulunduklarını, sağlık odasının daha aktif hizmet sunması için harekete geçeceklerini, önümüzdeki hafta itibariyle Akdoğan Sağlık Merkezi’nde antijen testlerinin yapılacağını söyledi.

Ziyaretleri kapsamında bölge halkı ile de bir araya gelen Bakan Üstel’e ziyaretlerinde Bakanlık Müsteşar Doç. Dr. Deren Oygar, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa eşlik etti.

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Son Güncelleme: 23.09.2021 17:28
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