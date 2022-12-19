banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Amcaoğlu: Modern Barınak Projesi hayata geçecek
Amcaoğlu: Modern Barınak Projesi hayata...
Nöbetçi Eczaneler (19 Aralık 2022)
Nöbetçi Eczaneler (19 Aralık 2022)
AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisi heyetleri KKTC’ye geldi
Bakan Altuğra çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'da
Bakan Altuğra çeşitli temaslarda bulunmak...
Brent petrol fiyatında son durum
Brent petrol fiyatında son durum
banner404

Üstel, AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş ile Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Budaqov’u kabul etti

19 Aralık 2022 Pazartesi 12:42
Üstel, AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş ile Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Budaqov’u kabul etti

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budaqov ile beraberlerindeki heyetleri kabul etti.

UBP Genel Merkezi’nde yer alan görüşmede, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ile Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay da hazır bulundu. Yaklaşık yarım saat süren görüşme sonrasında taraflar açıklama yapmadı.

AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisi heyetleri, UBP ziyaretinin ardından, Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi’ni (YDP) ziyaret gerçekleştirecek. Heyet saat 11.30'da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek.

Görüşmelerin ardından saat 12.00’de UBP, AK Parti ile Yeni Azerbaycan Partisi, Concorde Hotel Lefkoşa’da ortak basın toplantısı düzenleyecek.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın kooperatifleri yoluyla kadının güçlenmesi konulu eğitim düzenlendi
Kadın kooperatifleri yoluyla kadının güçlenmesi konulu eğitim düzenlendi
Amcaoğlu: Modern Barınak Projesi hayata geçecek
Amcaoğlu: Modern Barınak Projesi hayata geçecek
Nöbetçi Eczaneler (19 Aralık 2022)
Nöbetçi Eczaneler (19 Aralık 2022)
AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisi heyetleri KKTC’ye geldi
AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisi heyetleri KKTC’ye geldi
Bakan Altuğra çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'da
Bakan Altuğra çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'da
KKTC’de Serbest Piyasada Son Durum!
KKTC’de Serbest Piyasada Son Durum!
Ercan - Trabzon seferleri bugün başlıyor
Ercan - Trabzon seferleri bugün başlıyor
Elektrik kesintisi!
Elektrik kesintisi!
Döviz Kurları (19 Aralık 2022)
Döviz Kurları (19 Aralık 2022)
Gazete Manşetleri 19 Aralık 2022
Gazete Manşetleri 19 Aralık 2022

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner412

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim