Üstel: “Açılım sürecine kurallara uyuldukça devam edilecek”

“ASTRA ZENECA AŞILARINDAKİ SIKINTI SADECE BELLİ BİR ÜRETİM SERİSİNDE, KKTC’DE BU SERİ KULLANILMADI”

“BİLEKLİK UYGULAMASI GÜNDEMDE, ÇALIŞMALARI 10 GÜN İÇERİSİNDE TAMAMLAMAYI PLANLIYORUZ”

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, vakalardaki artışın ardından yaşanan kapanmayla sağlanan düzelme sonrasında yeniden açılım sürecinin başladığını, ancak bazı noktalarda kurallara uyulmadığının ve ihlallerin yaşandığının tespit edildiğini söyledi.

Bakan Üstel, bu durumun açılımın devamına olumsuz etki edebileceğine işaret ederek, her sektörün imzalamış olduğu taahhütnameye eksiksiz uymasıyla sağlıklı bir açılımın devam edebileceğini vurguladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Ünal Üstel BRT’de katıldığı ‘GündemArtı’ programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“SEKTÖRLER KENDİ İÇLERİNDE BİR OTO KONTROL MEKANİZMASI OLUŞTURMALI”

Bakan Üstel, bu konuda sektörlerin de kendi içlerinde bir oto kontrol mekanizması oluşturması gerektiğinin altını çizdi.

Aşı konusunda manuel ortamdan dijitale geçişi sağlayacak programın tamamlanma aşamasına geldiğini ifade eden Üstel, bu konuda Çarşamba günü bir basın toplantısı düzenleyerek ayrıntıları kamuoyu ile paylaşacaklarını duyurdu.

AŞIDA YENİ UYGULAMA

Yeni uygulamayla cep telefonları üzerinden SMS yolu ile bir kayıt ve buna bağlı sıralamanın yapılacağını ifade eden Üstel, aşılamaya kronik hastalıklar ve yaş sıralamasıyla devam edileceğini söyledi.

Online ve cep telefonları üzerinden yapılacak aşı başvurularını kabul ederek değerlendireceklerini ve oluşturulacak listenin uygulanacağını anlatan Bakan Üstel, vatandaşların kendilerine verilecek QR kodları ile 27 aşı merkezinde aşı olabileceklerini kaydetti.

“KRONİK HASTALARLA İLGİLİ VERİ TABANI ÇALIŞMASINI BAŞLATTIK “

Üstel, kronik hastalarla ilgili bir veri tabanı bulunmadığını ve bunun çalışmasını yaptıklarını belirterek, yaşlıların ve kronik rahatsızlıkları bulunanların öncelikleri olduğunu; kronik hastaların yaşa bakılmaksızın aşılanacağını söyledi.

Sektörel aşılamanın yapılacağını, ancak bunun sektördeki herkesin aşılanması şeklinde olmayacağını ifade eden Üstel, öncelikli sektörlerin içerisinde sağlık ve yaş riski bulunanların aşılanacağını açıkladı.

Bakan Üstel, Çin’deki yeni yıl tatili nedeniyle üretimde yaşanan duraklamanın aşı tedarikinde de bir takım gecikmelere neden olduğunu belirterek, bu durumun ortadan kalkmasının ardından bu hafta içerisinde Türkiye’ye aşı sevkiyatı olacağını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne de bu çerçevede aşı tedarikinde bulunulacağını kaydetti.

“AŞIDA TORPİL SÖZ KONUSU OLMAYACAK”

Aşı konusunda torpilin söz konusu olamayacağını vurgulayan Sağlık Bakanı Üstel, böyle bir durumun asla olmayacağının altını çizdi.

Üstel, Astra Zeneca aşılarına ilişkin olarak bazı ülkelerde yaşanan olumsuzlukların hatırlatılarak ülkemde bu aşıların uygulanmasına ilişkin bir soru üzerineyse, söz konusu aşılardaki sıkıntının sadece belli bir üretim serisinde olduğunu ve KKTC’de bu serinin kullanılmadığını söyledi.

“EV KARANTİNASIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR 10 GÜN İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK “

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, karantina uygulamasına ilişkin olarak da, ev karantinasının belirli kıstas ve kriterler çerçevesinde başlamış olduğunu anımsatarak, 10 gün içerisinde tamamen ev karantinasına geçmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Üstel, bileklik uygulamasının gündemde olduğunu, çalışmaları 10 gün içerisinde tamamlamayı planladıklarını söyledi.