banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Siyaset meslek olduğu müddetçe…
Siyaset meslek olduğu müddetçe…
Oxford-AstraZeneca aşısı bize gelirse ne olacak?
Oxford-AstraZeneca aşısı bize gelirse ne...
Gerçekler acıdır
Gerçekler acıdır
UBP istikrara kavuşmalı
UBP istikrara kavuşmalı
banner376

Üstel: “Açılım sürecine kurallara uyuldukça devam edilecek”

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, vakalardaki artışın ardından yaşanan kapanmayla sağlanan düzelme sonrasında yeniden açılım sürecinin başladığını, ancak bazı noktalarda kurallara uyulmadığının ve ihlallerin yaşandığının tespit edildiğini söyledi.

15 Mart 2021 Pazartesi 17:45
Üstel: “Açılım sürecine kurallara uyuldukça devam edilecek”
banner337
banner395

“ASTRA ZENECA AŞILARINDAKİ SIKINTI SADECE BELLİ BİR ÜRETİM SERİSİNDE, KKTC’DE BU SERİ KULLANILMADI”

“BİLEKLİK UYGULAMASI GÜNDEMDE, ÇALIŞMALARI 10 GÜN İÇERİSİNDE TAMAMLAMAYI PLANLIYORUZ”

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, vakalardaki artışın ardından yaşanan kapanmayla sağlanan düzelme sonrasında yeniden açılım sürecinin başladığını, ancak bazı noktalarda kurallara uyulmadığının ve ihlallerin yaşandığının tespit edildiğini söyledi.

Bakan Üstel, bu durumun açılımın devamına olumsuz etki edebileceğine işaret ederek, her sektörün imzalamış olduğu taahhütnameye eksiksiz uymasıyla sağlıklı bir açılımın devam edebileceğini vurguladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Ünal Üstel BRT’de katıldığı ‘GündemArtı’ programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

 “SEKTÖRLER KENDİ İÇLERİNDE BİR OTO KONTROL MEKANİZMASI OLUŞTURMALI”

Bakan Üstel, bu konuda sektörlerin de kendi içlerinde bir oto kontrol mekanizması oluşturması gerektiğinin altını çizdi.

Aşı konusunda manuel ortamdan dijitale geçişi sağlayacak programın tamamlanma aşamasına geldiğini ifade eden Üstel, bu konuda Çarşamba günü bir basın toplantısı düzenleyerek ayrıntıları kamuoyu ile paylaşacaklarını duyurdu.

AŞIDA YENİ UYGULAMA

Yeni uygulamayla cep telefonları üzerinden SMS yolu ile bir kayıt ve buna bağlı sıralamanın yapılacağını ifade eden Üstel, aşılamaya kronik hastalıklar ve yaş sıralamasıyla devam edileceğini söyledi.

banner341
Online ve cep telefonları üzerinden yapılacak aşı başvurularını kabul ederek değerlendireceklerini ve oluşturulacak listenin uygulanacağını anlatan Bakan Üstel, vatandaşların kendilerine verilecek QR kodları ile 27 aşı merkezinde aşı olabileceklerini kaydetti. 

“KRONİK HASTALARLA İLGİLİ VERİ TABANI ÇALIŞMASINI BAŞLATTIK “

Üstel, kronik hastalarla ilgili bir veri tabanı bulunmadığını ve bunun çalışmasını yaptıklarını belirterek, yaşlıların ve kronik rahatsızlıkları bulunanların öncelikleri olduğunu; kronik hastaların yaşa bakılmaksızın aşılanacağını söyledi.

Sektörel aşılamanın yapılacağını, ancak bunun sektördeki herkesin aşılanması şeklinde olmayacağını ifade eden Üstel, öncelikli sektörlerin içerisinde sağlık ve yaş riski bulunanların aşılanacağını açıkladı.

Bakan Üstel, Çin’deki yeni yıl tatili nedeniyle üretimde yaşanan duraklamanın aşı tedarikinde de bir takım gecikmelere neden olduğunu belirterek, bu durumun ortadan kalkmasının ardından bu hafta içerisinde Türkiye’ye aşı sevkiyatı olacağını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne de bu çerçevede aşı tedarikinde bulunulacağını kaydetti.

“AŞIDA TORPİL SÖZ KONUSU OLMAYACAK”

Aşı konusunda torpilin söz konusu olamayacağını vurgulayan Sağlık Bakanı Üstel, böyle bir durumun asla olmayacağının altını çizdi. 

Üstel, Astra Zeneca aşılarına ilişkin olarak bazı ülkelerde yaşanan olumsuzlukların hatırlatılarak ülkemde bu aşıların uygulanmasına ilişkin bir soru üzerineyse, söz konusu aşılardaki sıkıntının sadece belli bir üretim serisinde olduğunu ve KKTC’de bu serinin kullanılmadığını söyledi.

“EV KARANTİNASIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR 10 GÜN İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK “

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, karantina uygulamasına ilişkin olarak da, ev karantinasının belirli kıstas ve kriterler çerçevesinde başlamış olduğunu anımsatarak, 10 gün içerisinde tamamen ev karantinasına geçmeyi hedeflediklerini açıkladı.  

Üstel, bileklik uygulamasının gündemde olduğunu, çalışmaları 10 gün içerisinde tamamlamayı planladıklarını söyledi.               

banner360
Son Güncelleme: 15.03.2021 18:56
Anahtar Kelimeler:
ünal üstelSağlık BakanıSağlık Bakanı Ünal Üstel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay Arıklı’nın LAÜ’ye yaptığı atamayı savunmasına tepki gösterdi
Özersay Arıklı’nın LAÜ’ye yaptığı atamayı savunmasına tepki gösterdi
Tatar: “Türkiye Cumhuriyeti ile güçlenen ilişkilerimiz, yeni politikamız yatırım iklimimizi de lehimize döndürdü”
Tatar: “Türkiye Cumhuriyeti ile güçlenen ilişkilerimiz, yeni politikamız yatırım iklimimizi de lehimize döndürdü”
Sennaroğlu, Tüketiciler Derneği heyetini kabul etti
Sennaroğlu, Tüketiciler Derneği heyetini kabul etti
Tatar KKTC Tüketiciler Derneği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti
Tatar KKTC Tüketiciler Derneği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti
İlk kez basın kartı almak için yapılan 20 başvuruya onay
İlk kez basın kartı almak için yapılan 20 başvuruya onay
Oğuz: “1500 TL’lerle ilgili yaklaşık 58 bin kişi başvurudu, ilgili kurul bu listeleri değerlendiriyor. Sonrasında 1500 TL’ler ödenecek”
Oğuz: “1500 TL’lerle ilgili yaklaşık 58 bin kişi başvurudu, ilgili kurul bu listeleri değerlendiriyor. Sonrasında 1500 TL’ler ödenecek”
Arıklı, mecliste Şahali’nin üzerine yürüdü!
Arıklı, mecliste Şahali’nin üzerine yürüdü!
Yarın, Çarşamba ve Perşembe günleri yer yer sağanak yağmur bekleniyor
Yarın, Çarşamba ve Perşembe günleri yer yer sağanak yağmur bekleniyor
İçişleri Bakanlığı’nda 1 pozitif vaka!
İçişleri Bakanlığı’nda 1 pozitif vaka!
4 sendika genel grev yaptı
4 sendika genel grev yaptı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim