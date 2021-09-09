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Üstel: “Acil Durum Hastanesi’nde tedavi görenlerin yüzde 80’i aşısız”

09 Eylül 2021 Perşembe 18:00
Üstel: “Acil Durum Hastanesi’nde tedavi görenlerin yüzde 80’i aşısız”

“KIŞ AYLARINDA VATANDAŞLARIN ALACAKLARI ÖNLEMLERLE BİZLERE YARDIMCI OLMASI GEREKİYOR”
“ÜLKEYİ KAPATMAK GİBİ BİR DURUMUMUZ YOK”
“HIZLI TESTLER, DÜNYADA OLDUĞU GİBİ ECZANELERDE DE YAPILMAKTA”
“ASYA BEBEK İÇİN SÜREKLİ İLETİŞİM HALİNDEYİZ”
Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Covid-19 nedeniyle hastanede yatan kişilerin aşının önemini gösterdiğini vurgulayarak, “Acil Durumda tedavi görenlerin yüzde 80'i aşısız, yüzde 20'si ise aşılıdır” dedi.
Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, Hakikat Web TV’de değerlendirmelerde bulundu.
Kış aylarına girerken Covid-19 ile ilgili Sağlık Bakanlığı’nın çalışmalarına değinen Üstel, 7 aydır ekip arkadaşları ve sağlık çalışanları ile gece gündüz demeden mücadele ettiklerini, gerekli alt yapı çalışmalarını yaptıklarını kaydetti.
Göreve geldikleri günden bu yana test sayılarını arttırarak geniş taramalar yaptıklarını belirten Üstel,  şunları kaydetti:
“Dünyayı saran Covid-19 salgınında ikinci seneyi tamamlamak üzereyiz. Son günlerde delta varyantı hastalığın daha hızlı yayılmasına yol açtı. Hastaneye yatış ve tedavi süreci, yoğun bakımda yatış süresi de artış gösterdi.
Covid-19 da kurallarla yaşamayı öğrenmeliyiz.  Anavatan Türkiye Cumhuriyeti desteği ile elimizde yeterli miktarda aşı var.  Aşılarla mücadele ediyoruz. Diğer yandan ekonomiyi korumak için çabalıyoruz. Ülkeyi kapatmak gibi bir durumumuz yok.”
“KIŞ AYLARINDA MASKE, MESAFE, HİJYEN KURALLARINA MUTLAKA UYMAMIZ LAZIM” 
“Bazı kişilerde aşıya karşı bir direnç var. Aşılama merkezlerimize gidip mutlaka aşılansınlar. Sağlığın yanında ekonomik çarkları çevirmek için çalışıyoruz. Kış aylarında maske, mesafe, hijyen kurallarına mutlaka uymamız lazım.”

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Yaz boyunca özellikle açık havada kuralların ihlal edildiğini belirten Üstel, “Biz alt yapı çalışmalarını yapıyoruz. Ancak ülkemizde yüz yüze eğitim başlıyor. Spor faaliyetleri başlıyor. Kış aylarında vatandaşların alacakları önlemlerle bizlere yardımcı olması gerekiyor. 18 yaş altındaki öğrencilerden antijen test ücreti talep edilmeyecektir. 6 yaşa kadar ücret talep edilmiyor. 
“HASTANEDE YATAN KİŞİLERİN DURUMU AŞININ ÖNEMİNİ BİZE GÖSTERİYOR”
Acil Durum Hastanesi'nde özverili bir çalışma olduğunu, ekibin genişletilmesi için gerekli takviyelerin yapıldığını belirten Üstel, Acil Durum Hastanesi’nde tedavi görenlerin yüzde 80’inin aşısız ve yüzde 20’sinin aşılı olduğu bilgisini vererek, hastanede yatan kişilerin bu oranının aşının önemini bize gösterdiğini ifade etti.
“ADAPASS UYGULAMASINI YAYGINLAŞTIRMAK İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPTIK”
Ada Pass uygulamasına da değinen Üstel, “Adapass uygulaması her bireyin sağlıkla ilgili tüm test sonucu ve aşılarının bir merkezde toplanıp daha kolay denetlenmesi için yapılmaktadır. Adapass.gov.ct.tr adresinden girerek işlemler yapılmaktadır.  Uygulamayı yaygınlaştırmak için gerekli çalışmaları yaptık. Yurt dışından gelecek olan yolcular da Ada Pass uygulamasıyla tüm bilgilerini göstererek ülkeye giriş yapacaklar. Bu uygulamayı yapmakta zorluk çekenler için şu anda bir mecburiyet yoktur, ay sonuna kadar süre tanınmıştır” şeklinde konuştu.
“BİZİMLE ANLAŞMALI OLAN LABORATUVARLAR ÜCRET ALAMAZLAR”
Son günlerde testlerle ilgili karmaşık bir süreç yaşandığını belirten Üstel, kendisinin hiçbir zaman geri adım atmadığını kaydetti.
Test sayısının 10 bin civarında olduğunu söyleyen Üstel sözlerine şöyle devam etti:
“Test merkezleri azaltılmadı. Hızlı testler, dünyada olduğu gibi eczanelerde de yapılmaktadır. 
İlgili yerler Sağlık Bakanlığı sistemine dahil edilmektedir ve protokol ile bu anlaşma yapılmaktadır. Bu kararı laboratuvarlar protesto etti fakat bizimle bir protokolleri bulunmaktadır. Vatandaştan bu sürede ücretler alınmıştır. Bizimle anlaşmalı olan laboratuvarlar ücret alamazlar. Geçtiğimiz gün laboratuvarlar ile yeniden konsensüs sağlandı ve çalışmalar başladı. Bize bu süreçte destek veren Yakın Doğu Üniversitesi'ne teşekkür ediyorum.”
“ASYA BEBEK İÇİN SÜREKLİ İLETİŞİM HALİNDEYİZ”
Üstel, Asya bebeğin sağlık durumu konusunda da açıklamalarda bulundu. 
Üstel, “Asya bebeğin ailesi bize müracaat etti. Asya bebek için Sağlık Bakanlığı olarak biz elimizden gelen imkanı sağladık. Bakanlığımızın harekete geçmesi ve TC Elçiliği’nin de desteğiyle TC Ankara Sağlık Bakanlığı tarafından ambulans uçakla Ankara’ya gitmiştir ve Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi görmektedir. İlacının ne zaman  verileceği doktorlar tarafından kadar verilecektir. Biz sürekli iletişim halindeyiz. Ankara'daki Sağlık Ateşemiz sürekli ilgileniyor.  Oradaki doktorlar tedavi şeklini belirliyor” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 09.09.2021 21:03
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