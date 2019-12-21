Üstel: “21 Aralık gerçeklerinin unutulmaması gerek”

ÜSTEL, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.
21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’nın, Kıbrıs Türk halkına uygulanan soykırımın yarattığı unutulmaz acıları ve geçmişte yaşananların iyi anlaşılması gerektiğini, tarihi doğru kaynaklardan öğrenerek, Kıbrıs Türk halkının egemenliğini ve özgürlüğünü korumanın bilincini güçlendirmenin bir etkinliği olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nin güçlendirilmesi ve insanlarının refah ve güven içinde yaşamasını sağlamanın öncelikleri olduğunu belirtti.
Geçmişte yaşanan acıların bir daha tekrarlanmamasını dileyen Bakan Üstel, “Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü için canını veren şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.