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Üstel: “21 Aralık gerçeklerinin unutulmaması gerek”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Kıbrıslı Türkleri yok etmek ve Ada'yı Yunanistan’a bağlamak amacı ile Kıbrıs Cumhuriyeti’nin işgal edildiği, Akritas planının yürürlüğe konduğu, Kıbrıslı Türk devlet çalışanlarının işten çıkartıldığı ve binlerce kişinin göç etmeye zorlandığı 21 Aralık gerçeklerinin unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Üstel: “21 Aralık gerçeklerinin unutulmaması gerek”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Kıbrıslı Türkleri yok etmek ve Ada'yı Yunanistan’a bağlamak amacı ile Kıbrıs Cumhuriyeti’nin işgal edildiği, Akritas planının yürürlüğe konduğu, Kıbrıslı Türk devlet çalışanlarının işten çıkartıldığı ve binlerce kişinin göç etmeye zorlandığı 21 Aralık gerçeklerinin unutulmaması gerektiğini vurguladı.

21 Aralık 2019 Cumartesi 09:48
Üstel: “21 Aralık gerçeklerinin unutulmaması gerek”

ÜSTEL, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle  mesaj yayımladı.

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Kıbrıs Türk halkının imkansızlıklar içinde büyük bedeller ödeyerek verdiği onurlu mücadelesi ile bağımsızlığına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletine kavuştuğunu ifade eden Üstel, “Kıbrıs Türk halkına tarih boyunca çektirilen ıstıraplar, müzakere süreçlerinin her aşamasında ve son olarak da Crans - Monta’da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Kıbrıs Türk halkı ile eşitlik temelinde bir anlaşmaya karşı olan tutumu ve çözümü engelleyen zihniyeti, devletimize sahip çıkma ve devletimizi güçlendirmekten başka çaremiz olmadığını açıkça ortaya koymuştur ” ifadelerini kullandı.

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’nın, Kıbrıs Türk halkına uygulanan soykırımın yarattığı unutulmaz acıları ve geçmişte yaşananların iyi anlaşılması gerektiğini, tarihi doğru kaynaklardan öğrenerek, Kıbrıs Türk halkının egemenliğini ve özgürlüğünü korumanın bilincini güçlendirmenin bir etkinliği olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nin güçlendirilmesi ve insanlarının refah ve güven içinde yaşamasını sağlamanın öncelikleri olduğunu belirtti.
Geçmişte yaşanan acıların bir daha tekrarlanmamasını dileyen Bakan Üstel, “Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü için canını veren şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 21.12.2019 13:36
Anahtar Kelimeler:
ünal üstel21 Aralık şehitler Haftası
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