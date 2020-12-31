banner377
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yeni yıla girerken...
Yeni yıla girerken...
Sezen eşliğinde 2020 uğurlaması
Sezen eşliğinde 2020 uğurlaması
“Soruyoruz ve 9 aydır çözüm bekliyoruz…”
“Soruyoruz ve 9 aydır çözüm...
Yeni yılı kutlamak ve ibadet
Yeni yılı kutlamak ve ibadet
banner376

Üstel: “2021, ulaştırmada yatırım yılı olacak”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel'in yeniyıl mesajı

31 Aralık 2020 Perşembe 14:30
Üstel: “2021, ulaştırmada yatırım yılı olacak”
banner337
banner351

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel, 2021 yılının ülke, dünya ve insanlık için barışın ve hoşgörünün egemen olduğu güzel günler getirmesi dileğinde bulundu. Üstel, yeni yılda ulaştırmada yeni projeler ve yatırımlar için yoğun çalışma içinde olacaklarını belirtti.

banner341
 Üstel yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu yıl yaşanan olumsuzlukların hepsinin yeni yılda son bulmasını yürekten temenni ettiklerini belirtti.

Göreve geldiği günden beri hiç azalmayan hizmet aşkıyla yeni projeler ve yeni yatırımlar için Bakanlık olarak 2021 yılında yoğun çalışma içerisinde olacaklarını vurgulayan Üstel, “En büyük destekçimiz olan halkımızdan aldığımız güçle, hizmet yolunda gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz. Halkımızın yüzünü güldürecek projelerin içinde olacağız.” diye konuştu.

Üstel, mesajında 'Dünyamızın dört bir yanında devam etmekte olan asrın salgını, terör ve şiddetten, yoksulluktan insanlığın kurtulması, sevgi, barış ve hoşgörünün hakim olduğu, temel insan hak ve hürriyetlerinin her yerde sağlandığı bir dünya ortak özlemimizdir. Yeni bir yıl, yeni başlangıçları ve umutları beraberinde getirmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm halkımızın yeni yılını en içten duygu ve dileklerimle kutlar, yeni umutlarla karşıladığımız 2021 yılının güzel günler getirmesini dilerim.” ifadelerini kullandı.

banner360
Anahtar Kelimeler:
ünal üstelYeniyıl
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Çağman yeniyılda sağlık ve huzur diledi
Bakan Çağman yeniyılda sağlık ve huzur diledi
Ataoğlu: “Turizm ve çevre alanında 2020’nin tüm olumsuzluklarını unutturmak için çalışacağız”
Ataoğlu: “Turizm ve çevre alanında 2020’nin tüm olumsuzluklarını unutturmak için çalışacağız”
Maliye Bakanı Oğuz personelin yeni yılını bizzat kutladı
Maliye Bakanı Oğuz personelin yeni yılını bizzat kutladı
Arıklı: “Güçlü bir KKTC için hizmet vermeye devam edeceğiz”
Arıklı: “Güçlü bir KKTC için hizmet vermeye devam edeceğiz”
Dıştan bitirme sınavlarına ve kolej giriş sınavı başvurularına ara verildi
Dıştan bitirme sınavlarına ve kolej giriş sınavı başvurularına ara verildi
İngiltere'ye seyahat etmek isteyenlerin dikkatine..
İngiltere'ye seyahat etmek isteyenlerin dikkatine..
Töre: “Yeni yılda hem salgına hem de ekonomomiye yönelik çalışmalar yapacağız”
Töre: “Yeni yılda hem salgına hem de ekonomomiye yönelik çalışmalar yapacağız”
Meclis Başkanı Uluçay'ın yeniyıl mesajı
Meclis Başkanı Uluçay'ın yeniyıl mesajı
Saner: “Yılbaşı sürecinde kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak duralım”
Saner: “Yılbaşı sürecinde kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak duralım”
Tatar: “Kıbrıs’ta yan yana yaşayan iki egemen devlet en büyük temennimiz”
Tatar: “Kıbrıs’ta yan yana yaşayan iki egemen devlet en büyük temennimiz”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner385

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim