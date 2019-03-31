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Usta oyuncu Altan Erkekli ve Veysel Diker, 1 Nisan Pazartesi günü GAÜ sahnesinde

Usta oyuncu Altan Erkekli ve Veysel Diker, 1 Nisan Pazartesi günü GAÜ sahnesinde

31 Mart 2019 Pazar 14:50
Usta oyuncu Altan Erkekli ve Veysel Diker, 1 Nisan Pazartesi günü GAÜ sahnesinde

USTA OYUNCU ALTAN ERKEKLİ VE VEYSEL DİKER, 1 NİSAN PAZARTESİ GÜNÜ GAÜ SAHNESİNDE

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sahne Sanatları Yüksekokulu, Drama ve Oyunculuk bölümü tarafından bu yıl 6.’sı gerçekleştirilen, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği katkılarıyla düzenlenen GAÜ 6. Tiyatro Günleri, 1 Nisan Pazartesi günü 20:00’da; usta oyuncu Altan Erkekli ve Veysel Diker’in performansıyla; “Şifa Niyetine” oyunu ile devam ediyor.

Orkestranın müziklere eşlik ettiği “Şifa Niyetine” gösterisinde; Altan Erkekli hayatı ile ilgili önemli kesitleri, Veysel Diker de Anadolu türkülerinin batı altyapılı aranje edilmiş halini izleyiciye sunuyor. Sözün ve müziğin iç içe olduğu oyun, seyircide bazen hüzün bazen gülmeye dönük duygusal etkiler bırakıyor.

Altan Erkekli’nin kendi hayatından paylaştığı kesitler, içerik olarak yakın Türkiye özel tiyatro tarihine ve Cumhuriyet’in sanatla olan ilişkisine seyirciyi tanık tutarken; Veysel Diker’in seslendirdiği türküler ise kentleşme sonucu kendine yabancılaşma sorunu yaşayan hedef kitleye, öze dönüşü ile ilgili destek olmayı amaçlıyor.

GAÜ 6. Tiyatro Günleri, 2 Nisan Salı Günü, Two Turkish Tenors Oyunu ile Devam Ediyor

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, 27 Mart – 5 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen GAÜ 6’ınci Tiyatro Günleri bünyesinde, 1 Nisan Pazartesi günü sahne alacak Şifa Niyetine oyununun ardından, 2 Nisan Salı; Two Turkish Tenors, 3 Nisan Çarşamba; Antigone, 4 Nisan Perşembe Sevgili Doktor, 5 Nisan Cuma Hoş geldin Boyacı adlı oyunların sahne alacağı bildirildi.

GAÜ’nün bu yıl 6’ınsını düzenlediği Tiyatro günleri, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi’nin katkılarıyla, KKTC Telsim İletişim Sponsoru, Dance FM Medya Sponsoru, Le Chateau Lambousa Hotel Konaklama Sponsoru olurken, Ektam Kıbrıs LTD., Gülgün Süt Ürünleri ve Koli İnşaat Firmaları ise GAÜ 6. Tiyatro Günleri’nin Sponsorluğunu üstleniyor.

GAÜ 6’ncı Tiyatro Günleri için Bilet Satışları Devam Ediyor

Ünlü oyunların sahne alacağı GAÜ 6. Tiyatro Günleri kapsamında sahnelenecek oyunlar için biletlerin; Girne Akpınar Pastanesi, GAÜ Pitstop, Lefkoşa Zehra 11 cafe ve online olarak www.gisekibris.com adresi üzerinden satışa sunulduğu ifade edildi. Konuyla ilgili detaylı bilginin 0(392) 650 2000 dahili 1165 numaralı telefon ile www.gau.edu.tr adresi ve gaupr@gau.edu.tr adresinden alınabileceği belirtilen açıklamada, bilet fiyatlarının; öğrenci 10 TL tam ise 25 TL olduğu ifade edildi.

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