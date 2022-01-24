Üst Kurul'dan yeni kararlar

SAĞLIK BAKANLIĞI 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan ve aşağıda belirtilen kurallara uyulmaması halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır.

Uygulanacak kurallar İlçe Emniyet Kurulları, belediyeler ve Polis Genel Müdürlüğü tarafından denetlenecektir. HAFTALIK COVİD-19 VERİ TABLOLARI (19.01.2022) KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 11.01.2022 18.01.2022 Değişim Toplam vaka sayısı 5.635 4.783 -15,12% Yerel vaka sayısı 5.635 4.782 -15,14% Yurtdışı vaka 0 1 100,00% 100.000 de vaka sayısı 1475,13 1252,09 -15,12% 100.000 de yerel vaka sayısı 1475,13 1249,10 -15,32% Test sayısı 169.623 168.464 -0,68% Test pozitiflik oranı 3,32% 2,84% -14,46% Hastanede tedavi gören 41 73 78,05% Yoğun bakımda tedavi gören 14 12 -14,29% Yoğun bakım oranı 0,21% 0,19% -9,52% Aktif vaka sayısı 6617 6371 -3,72% Kaybedilen vaka sayısı 3 9 200,00% İLÇELERİN ORTALAMA GÜNLÜK 100.000 DE VAKA SAYISI 11.01.2022 18.01.2022 Değişim KKTC GENELİ 210,3 178,5 -15,12% LEFKOŞA 286,8 227,8 -20,57% GAZİMAĞUSA 209,5 161,0 -23,15% GİRNE 169,1 174,0 2,93% İSKELE 80,9 92,2 14,04% GÜZELYURT 141,7 130,4 -8,00% LEFKE 185,8 134,1 -27,84% KARARLAR ÜLKEYE GİRİŞ A) ÜLKELERE GÖRE UYGULANACAK KURALLAR AŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ; Yolculuk öncesi Son 72 saat negatif PCR sonucu.

Karantinasız giriş AŞISIZ; Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu.

5 Gün karantina .

Karantina sonunda PCR testi yapılacaktır. B) GENEL KURALLAR; AŞILI KİŞİ: Aşı programını tamamlamış. Aşağıda belirtilen aşıların 2 Dozundan, COVID-19 Vaccine Janssen / Johnson and Johnson 1. Dozundan 14 gün sonrasından itibaren. SINOVAC: 2 DOZ

BIONTECH: 2 DOZ

SINOPHARM: 2 DOZ

COMIRNATY (Pfizer/Biontech): 2 DOZ

VAXZEVRIA (Astrazeneca/Oxford): 2 DOZ

COVID-19 Vaccine Janssen / Johnson and Johnson: 1 DOZ

SPUTNIK V: 2 DOZ

MODERNA: 2 DOZ

NOVAVAX: 2 DOZ

COVİSHİED (Astrazeneca/Oxford): 2 DOZ

COVAXİN: 2 DOZ

CANSİNOBİO: 2 DOZ Kişiler yukarıda belirtilen aşılardan iki dozunu farklı aşı ile olmaları halinde de aşılı kişi olarak değerlendirilecektir.

Covid19 hastalığını geçirmiş ve 1 doz aşı yaptırmış kişiler aşılı kişi olarak değerlendirilecektir. Hastalığı geçirmiş kişi: Seyahat öncesi 180 güne kadar pozitif PCR testi sonucu ibraz etmesi. Bu kişiler aşılı kişi kapsamında değerlendirilecektir. 18 yaş altı çocuklar, aşılı ve yukarıda tanımda hastalığı geçirmiş ebeveynleri ile gelmiş oldukları ülke kategorisine göre, belirtilen PCR test kuralları (6 yaşını doldurmuş çocuklar)doğrultusunda ülkeye giriş yapabileceklerdir. Yolcular son 10 gün içinde ayak bastıkları/ bulundukları ülkeler arasında en yüksek risk grubundaki ülkeye göre değerlendirileceklerdir. Aşağıda 5’inci maddede belirtilen hatırlatma dozu yapmayan kişiler, ülkeye girişlerde aşılı kişi olarak değerlendirileceklerdir. Ancak bu kişiler ülke içerisinde aşısız kişi olarak değerlendirilecek ve 5. Maddedeki Adapass sorgulamasında aşısız olarak değerlendirileceklerdir. lkemize hava-deniz yolları ve ada dışından gelip kara sınır kapılarını kullanarak KKTC’ye giriş yapacak herkes, seyahatten önceki son 72 saat içinde Güvende Kal Uygulaması veya www.guvendekalkktc.com web sitesindeki KKTC’ye giriş formu bölümünden Dijital Seyahat Belgesi oluşturması gerekmektedir. Dijital seyahat belgesini oluşturmak için: Akıllı cihazı olanlar, Apple Store veya Android Market’ten Güvende Kal uygulamasını akıllı cihazlarına indirerek, uygulama içerisinde yer alan “KKTC’ye Giriş Formu” adımından Dijital Seyahat Belgesinioluşturmaları zorunludur.

Akıllı cihazı olmayanların ise www.guvendekalkktc.com adresinden Dijital Seyahat Belgesini doldurmaları zorunludur. Doldurulan formu dijital veya çıktı olarak yanlarında bulunduracaklardır. Ülkeye giriş kurallarına göre, karantinaya girmesi gereken kişiler Güvende Kal uygulamasında yer alan “Bileklik İşlemleri” adımından Dijital Seyahat Belgesini oluşturmaları gerekmektedir. 12 yaş altı hariç kişiler bu kapasama dahil de,ğildir. Karantinaya girmesi gerekmeyen kişiler ise, Güvende Kal uygulamasında yer alan “KKTC’ye Giriş Formu” adımından Dijital Seyahat Belgesini oluşturmaları gerekmektedir. 6-12 yaş aralığında olan kişiler de bu bölümden Dijital Seyahat Belgesini oluşturması gerekir. Karantinaya girecek kişiler sürelerini geçirmek amacıyla taahhüt ettikleri ikamet adreslerine ya kendi araçları ile yalnız veya bir şoför eşliğinde gideceklerdir. İkamet adreslerinde karantina kurallarına uymayan kişiler merkezi karantinaya gönderilecek, kişiler karantina ücretlerini kendileri ödeyecektir. 12 yaş altı kişilere karantina amacıyla bileklik takılmaz. Ülkeye giriş yapacak olan kişiler Dijital seyahat belgesi oluştururken, aşı belgelerini ve Yolculuk öncesi son 72 saat geçerli negatif PCR sonuçlarını cihazlarının kameralarını kullanarak, uygulama içerisindeki QR okuyucu ile aşı belgeleri ve PCR test sonuçları üzerinde bulunan QR’ı okutarak kayıt yapmaları gerekir. Güvende Kal uygulaması veya www.guvendekalkktc.com web sitesinden ‘’KKTC'ye Giriş Formu’’ doldurmayıp Dijital Seyahat Belgesi QR kodu oluşturmayan yolcuların KKTC'ye girişi mümkün olmayacaktır. Dijital seyahat belgesi içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları HES kodlarını giriş yaparak dijital aşı belgelerini ve PCR test sonuçlarını otomatik olarak form içerisine yükleyebilirler.

ADA İÇİ SINIR GEÇİŞ KURALLARI

Ada içi epidemiyolojik durum değerlendirmesi neticesinde geçişlerde “SEVİYE 3” kuralları uygulanacaktır. Buna göre;

7 günde bir negatif PCR/Antijen testi ile geçecek kişiler

- Comirnaty(Pfizer/Biontech), Vaxzevria(Astrazeneca) ve Moderna aşıları ile tam doz aşılı olup ikinci doz aşılarının üzerinden 14 gün geçmiş kişiler. Soz dozlarının üzerinden 7 ay geçmemiş veya geçmesi halinde hatırlatma dozunu yapmış kişiler.

-Sinovac, Sinopharm veya Sputnik ve Johnson& Johnson aşıları ile tam aşılı olup ikinci dozunun (Johnson& Johnson aşısının 1. Dozunun) üzerinden 14 gün geçmiş kişiler. Son dozlarının üzerinden 3 ay geçmemiş veya geçmesi halinde hatırlatma dozunu yapmış kişiler.

- Aşısız orta eğitim öğrencileri (ortaokul ve lise öğrencileri), 5-11 yaş arası çocuklar ve Kato Pyrgos'ta ikamet eden kişiler

Son 72 saatlik negatif PCR/ son 48 saatlik negatif antijen testi ile geçecek kişiler

Hiç aşı yaptırmamış kişiler

12 yaş ve üzeri olup hatırlatma dozu zamanı gelen ve hatırlatma dozunu yapmayan kişiler

ADAPASS SORGULAMASI

M EKAN/SEKTÖR/AKTİVİTE/ETKİNLİKLERE GİRİŞ YAPACAK KİŞİLERİN ADAPASS SİSTEMİ ÜZERİNDEN KONTROL EDİLECEK AŞI VE PCR KRİTERLERİ AŞAĞIDAKİ TABLODA BELİRTİLMİŞTİR.

AŞILI : TEST YOK AŞISIZ : SON 72 SAAT PCR/SON 48 SAAT ANTIJEN AŞILI : TEST YOK AŞISIZ : GİRİŞ YOK AdaPass KAT I AdaPass KAT II SÜPERMARKET / MARKET CASİNO KAHVEHANE / KIRAATHANENİN KAPALI ALANLARI DEVLET DAİRELERİ BAR/CLUB SİNEMA PERAKENDE SATIŞ MAĞAZALARI KAPALI FİTNESS SALONLARI GENEL KURUL TOPLANTILARI BANKALAR STADYUMLAR KONGRELER/MİTİNGLER AÇIK ALAN TAKIM SPORLARI KAPALI ALAN TAKIM SPORLARI GENÇLİK KAMPLARI BOKS / GÜREŞ ANTRENMAN BET OFİSİ TOPLU DANS / TÖREN AVM YÜZME HAVUZLARI INTERNET CAFE OTEL BERBER / KUAFÖR, GÜZELLİK SALONU GECE KULÜBÜ İBADETHANELER KONSER / TİYATRO OFİSLER DÜĞÜN ( YEMEKLİ-KOKTEYLLİ) SERGİ RESTAURANT, MEYHANE, PASTANE, CAFE KAPALI ALANLARI

En az çift doz aşı yaptırmamış (johson için tek doz) kişilerin kapalı alanlara girmeleri yasaktır. Ayrıca kişilerin çift doz aşı yaptırmış olsa bile (johson için tek doz aşı) hatırlatma dozu yapmamaları halinde bu kişiler sadece süpermarket/market, devlet daireleri, perakende satış mağazaları, açık alan takım sporları ve bankalara son 72 saatlik negatif pcr testi veya son 48 saatlik negatif antijen testi ile giriş yapabileceklerdir.

Adapass sorgulaması 12 yaş ve üzeri için zorunlu olup kimlik kartı ile birlikte yapılmalıdır.12-18 yaş aralığı için Adapass sorgulaması Adapass kartı, aşı kartı ve test sonuç belgesi ile yapılabilir.

Yukarıda tabloda belirtilen mekan/sektör/aktivite/etkinliklerin girişlerinde Adapass sorgulamalarının aktif kontrolünün yapılabilmesi amacıyla yetkili biri bulundurmak zorundadırlar.

COMIRNATY (Pfizer/Biontech) COMIRNATY (Pfizer/Biontech)

VAXZEVRIA (Astrazeneca/Oxford) aşılarını yaptıran ve 2. Dozlarının üzerinden 6 ay

MODERNA geçen kişiler;

CORONAVAC (Sinovac) aşısını yaptıran ve 2. Dozlarının üzerinden 3 ay geçen kişiler;

COVID-19 Vaccine Janssen / Johnson and Johnson aşısı yaptıran ve üzerinden 3 ay geçen kişiler;

3.Doz aşılarını yaptırmamaları halinde ülke içerisinde aşısız kişi olarak kabul edilecek ve Adapassları iptal edilecektir.

Not: Hastalığı geçirmiş kişiler 90 güne kadar aşılı kişi olarak değerlendirilmeye devam edeceklerdir.

Ülkemizde faaliyet gösteren ve aşağıda belirtilen sektörlerde çalışan aşılı kişiler her 7 günde bir, aşısız kişiler ise 72 saatte bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.

TABLO: SEKTÖR ÇALIŞANLARININ YAPMASI GEREKEN TESTLER

ANTİJEN TEST (AŞILILAR HER 7 GÜNDE BİR) (AŞISIZLAR 72 SAATTE BİR) OTEL ÇALIŞANLARI MARKET / MAĞAZA ÇALIŞANLARI VE TEDARİKÇİLERİ CASİNO ÇALIŞANLARI BERBER / KUAFÖR/GÜZELLİK SALONLARI/DÖVME SALONU ÇALIŞANLARI MÜZİSYENLER RESTAURANT ÇALIŞANLARI BAR / CLUB ÇALIŞANLARI CAFÉ ÇALIŞANLARI SİNEMA SALONLARINDA ÇALIŞANLAR MEYHANE ÇALIŞANLARI TAKIM SPORLARI YAPANLAR PASTANE ÇALIŞANLARI YÜZME SPORLARI YAPANLAR KAHVEHANE / KIRAATHANEÇALIŞANLARI KAPALI SPOR SALONLARINDA ÇALIŞANLAR BANKA ÇALIŞANLARI KAPALI ÇOCUK OYUN ALANLARINDA ÇALIŞANLAR KAMU ÇALIŞANLARI EĞLENCE/KONSER VB ORGANİZASYON GÖREVLİLERİ OFİS ÇALIŞANLARI GECE KLÜPLERİNDE ÇALIŞANLAR İNTERNET CAFÉ ÇALIŞANLARI BAKIM EVİ ÇALIŞANLARI BET OFİS ÇALIŞANLARI DENİZ / GEZİ TEKNE ÇALIŞANLARI BOKS,GÜREŞ YAKIN DÖVÜŞ SPORCULARI İŞÇİ YATI EVLERİ / LOJMANLARDA KALANLAR PLAJ/HAVUZ ÇALIŞANLARI ÜRETİM / FABRİKA ÇALIŞANLARI OKUL/ÖZEL EĞİTİM MERKEZLERİ ÇALIŞANLARI TOPLU TAŞIMACILIK ÇALIŞANLARI İBADETHANEDE GÖREVLİ KİŞİLER

Laboratuvar Komitesi’nin önerisi ile ülkemizde kullanılan Covid-19 testlerinin (PCR/antijen testleri) CE-IVD sertifikası olması zorunludur. Kişiler, isteğe bağlı olarak Eczanelerden temin edebilecekleri antijen testi ile “Kendi Kendine Test” yapabileceklerdir. Ancak bu testler Adapass sistemine girilmeyecek ve adapass amaçları için kullanılmayacaktır.

Kendi kendine yaptırdıkları testin pozitif çıkması halinde sonucu 0539 117 5223 no’lu telefon numarasına bildirmeleri gerekmektedir. Bildirim Whatsapp üzerinden olacaktır. İsim soyisim, kimlik numarası ve test sonucunun resmi (çift çizgi görülecek şekilde test (kasetinin) fotoğrafı) Whatsapp uygulaması üzerinden mesaj olarak gönderilmelidir.

Tüm işletmelerde kapalı alanlarda her 3 m2’ye bir kişi açık alanlarda ise her 2 m2’ye bir kişi düşecek şekilde kişi alınacaktır. Hijyen ve dezenfekte koşullarının hem işyerinin içinde hem de giriş ve çıkışlarda uygulanması zorunludur. Belirtilen tedbirleri almak ve uygulamak işyerlerinin sorumluluğundadır. Tüm kapalı ve açık alanlarda maske takmak, sosyal mesafe kuralına uymak zorunludur.

-İnternet kafelerinde kişiler bilgisayarları azami 2 saat kullanabileceklerdir.

-Sinema, kapalı konser, tiyatro salonları yarı kapasite ile hizmet verecek olup yiyecek servisi yapılmayacaktır.

-Bet ofislerinde yiyecek servisi yapılmayacaktır.

Yaşlı bakım evlerini ziyaret edecek kişiler son 24 saatlik negatif covid-19 testlerini ibraz etmek zorundadırlar. Covid 19 pozitif kişi ile temas eden tam aşılı kişiler (jansen için 2 doz diğerleri için 3 doz) semptom takibi yaparak maskeli olarak güncel hayatlarına devam edecektir.Bu kişiler semptomları olmaması halinde 5. Gün antijen testlerini yaptıracaklardır.

Eksik aşılı veya aşısız kişiler ise 7 gün izole olacak ve 7’inci günün sonunda antijen testlerini yaptıracaklardır. Sonucun negatif olması durumunda izolasyonları sona erecektir.

Yukarıdaki her iki durumda da kişilerin belirtilen sürelerden önce semptom göstermeleri halinde daha erken PCR testlerini yaptıracaklardır. Pozitif olmaları halinde pozitif hasta takip süreçleri başlayacaktır.

Covid-19 pozitif kişiler, uygun görülmesi halinde el bilekliği ile karantina sürecini Ek 1’de belirtilen koşullara bağlı olarak evinde geçirebilecektir.

İLK VE ORTA EĞİTİM KURALLARI

Yapılan çalışmalar ve kılavuzlar incelendiği zaman özel eğitim, okul öncesi, ilk ve orta eğitim 2021-2022 Öğretim Yılı’nın aşağıda belirtilen tedbirler kapsamında tam zamanlı açılması uygun görülmüştür.

Her okul “Okul Pandemi Kurulu” oluşturmakla yükümlüdür. Bu kurul, Sağlık Bakanlığı ile eşgüdümlü çalışacaktır ve en az 2 kişiden oluşacaktır. (250 öğrenciye kadar 2 kişi, her 250 üzeri öğrenciye +1 kişi) Oluşturulan kurulun sorumlusunun iletişim bilgileri Sağlık Bakanlığı’na iletilmesi gerekmektedir.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından belirlenen Pandemi Kurulu temsilcileriyle Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu en az ayda bir olmak üzere durum değerlendime toplantıları yapacaktır.

Taşımacılık

Okul otobüslerinde öğrenci, şoför ve gözetmenler maske takacaklardır.

Okul otobüslerine girişlerde el dezenfeksiyonu bulundurulacaktır.

Okul otobüslerinde bulunan gözetmenler öğrencilere semptom sorgulayacak, ateş, boğaz ağrısı, öksürük vb. semptomu bulunan öğrenciler otobüse alınmayacaktır.

Okul pandemi kurulları taşımacılık yapan araçların dezenfeksiyonu ve taşımacılık ile ilgili diğer tedbirlerin takip ve denetiminden sorumlu olacaktır.

Okul otobüslerine alınan öğrenciler toplu taşımalarda her gün aynı koltuğa oturtulacaktır.

Bu kuralların uygulanmasında taşımacılık şirketleri ve pandemi kurulları sorumlu olacaktır.

Maske

Tüm okul çalışanlarının (taşımacılık personeli dahil) maske takması zorunludur.

6 yaş ve üzeri öğrencilerin maske takması zorunlu olacaktır. 26 yaş arası öğrencilerin ise sınıf içerisinde ve kapalı alanlarda maske takması önerilir.

Okul Pandemi Kurulları tarafından maske kullanımı ile ilgili eğitim verilecektir.

Kumaş maske takan öğrencilerin maskelerini günlük olarak yıkamaları gerekmektedir.

Giriş-Çıkışlar

Okul giriş ve çıkışlarında, yoğunluk yaşanmaması amacıyla okul yönetimi veya Okul Pandemi Kurulları tarafından görevliler belirlenecektir. Sosyal mesafe gözetilerek giriş ve çıkışlar sağlanacaktır.

Sınıf

Sınıf içerisinde çalışan,6 yaş ve üzeri öğrencilerin maske takması zorunludur. 26 yaş arası öğrencilerin maske takması önerilmektedir.

Mümkün olduğunca sınıf içerisinde (özellikle 26 yaş arası öğrenci sınıfları) sosyal mesafenin sağlanması gerekmektedir

Sınıfların havalandırılması ve dezenfeksiyon kurallarına uyulması gerekmektedir.

Sınıf öğretmenleri sınıf girişlerinde öğrencilere semptom sorgulayarak ateş, öksürük, boğaz ağrısı vb. Semptomu olan öğrenciler evlerine gönderecektir.

Dezenfeksiyon

Okul Pandemi Kurulları tarafından el dezenfeksiyonu ile ilgili eğitim verilecektir.

Okul yönetiminin uygun göreceği yerlere el dezenfektanı konulması gerekmektedir.(kantin, yemekhane vb.)

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından hazırlanan kitapçıkta belirtilen dezenfeksiyon işlemlerine uyulması gerekmektedir.

Okul içerisinde dezenfeksiyon Okul Pandemi Kurulları tarafından denetlenecektir.

Teneffüs

Teneffüslerde yığılmaların önlenmesi amacıyla sınıfların dönüşümlü olarak teneffüslere çıkması gerekmektedir.

Kantinlerde yığılmaların önlenmesi amacıyla okul yönetimi tarafından gerekli düzenlemenin yapılması gerekmektedir.

Yemekhanelerde yığılmaların önlenmesi amacıyla sınıfların dönüşümlü olarak yemek aralarına çıkması gerekmektedir.

Ortak Kullanım Alanları

Okul içerisinde bulunan tuvaletler sıklıkla dezenfekte edilecektir .

Ortak kullanım alanı olarak kullanılan öğretmenler odasında sürekli maske takılacak ve sosyal mesafe kuralı gözetilecektir.

Ortak kullanım alanı olarak kullanılan öğretmenler odasının havalandırılması ve sıkça dezenfekte edilmesi gerekmektedir.

Okul içerisinde ortak kullanım alanlarının denetiminde Okul Pandemi Kurulları sorumlu olacaktır.

Etkinlikler

Okul içerisinde toplu etkinlik yapılması halinde maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilecektir. Bu etkinliklerin sınıflar arası etkileşimin en aza indirilerek gerçekleştirilecektir.

Hastalık

Öksürük, tat koku kaybı, boğaz ağrısı vb. semptomu bulunan çocukların okula gönderilmemesi konusunda veliler uyarılmalıdır.

Covid-19 Pozitif Hasta ve Temas

Covid19 pozitif hasta ve temaslıların takibi her okulda oluşturulan Okul Pandemi Kurulları ve Sağlık Bakanlığı temas ekibinin istişaresi ile yönetilecektir.

Testler

Okulda görev alan kişiler, aşılı olmaları halinde(tarama amaçlı) her 7 günde bir, aşısız olmaları halinde son 72 saatte bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.

Okul öncesi öğrenciler için tarama testi zorunlu değildir. Ancak bu öğrenciler ile aynı evde yaşayan bir veliden aşılı olmaları halinde her 7 günde bir, aşısız olmaları halinde son 72 saatte bir antijen testi talep edilecektir.

İlköğretim(1. Sınıftan 5. Sınıfa kadar) öğrencileri her 7 günde bir antijen testlerini yapabilirler. Ancak bu öğrencilerin yapamaması halinde aynı evde yaşayan bir veliden aşılı olmaları halinde her 7 günde bir, aşısız olmaları halinde son 72 saatte bir antijen testi talep edilecektir.

6. Sınıftan itibaren(6. Sınıflar dahil) öğrenciler her 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.

Okul çalışanlarına ve öğrencilerine Sağlık Bakanlığı tarafından random testler yapılacaktır.

Mesleki eğitim öğrencileri staj gördükleri işyerlerinde uygulanan pandemi kuralları uygulanacaktır. Testleri de bu kapsamda olacaktır. Çırak öğrenciler için de geçerli olacaktır.

Yüksek Öğrenim ile ilgili uygulamalar, üniversitelerin bünyesinde oluşturulan Okul Pandemi Kurulları ile iletişim halinde sürdürülmektedir. Yurt dışından gelecek olan öğrenciler belirlenen ülke kriterlerine göre giriş yapabileceklerdir. Ülkemizde düzenlenecek uluslararası sınavların aşağıda belirtilen koşullar kapsamında gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür.

-Sınava katılacak kişilerin ve gözetmenlerin aşılı olması halinde son 7 gün içinde aşısız olmaları halinde ise son 48 saat içinde yapılmış antijen test sonuçlarının olması,

- Sınav alanının havalandırılması amacıyla kapı ve pencerelerin sürekli açık tutulması,

- Sınav alanına girecek kişilerin sınav boyunca kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanması,

-Sınav alanında masaların sosyal mesafe kurallarına uyulacak şekilde düzenlenmesi

-Sınav alanına girişte dezenfektan yerleştirilmesi kaydı ile yapılması uygun görülmüştür.

Okulların Pozitif Vaka ve Temas Protokolü

Evden çıkmadan, otobüse binmeden ve okula girmeden mutlaka semptom sorgulaması yapılacak. Semptom gösterenler (Öğretmen, çalışan veya öğrenci) okula alınmayacak. Test yapmaya yönlendirilecektir.

Sınıfta bir öğrencinin semptom göstermesi halinde, öğrenci test yapmak üzere yönlendirilecektir. Test sonucu negatif ise okula dönecektir.

Öğrencinin test sonucunun pozitif çıkması halinde; sınıftaki tüm öğrenciler mümkünse ayni gün, değilse bir sonraki gün pcr test taraması yaptırmak ve test sonucu çıkana kadar evde izole olmak üzere eve gönderilir. Bu sınıfa giren öğretmenlere de PCR test taraması yaptırılır. Okul pandemi kurulu, sınıf listesini temaslı ekibine iletecektir.

Sınıfta yapılan bu tarama sonucunda, aynı sınıftan 3 veya daha fazla kişinin pcr testinin pozitif çıkması halinde, sınıfın geri kalanı 7 gün süre ile evde izole olacaklardır. Öğrencilerin, temaslı olduğu sürede eğitimleri uzaktan eğitim şeklinde devam edecektir. Bu süreçte kişilerin izolasyon durumuna Sağlık Bakanlığı TEMASLI TAKİP BİRİMİ karar verir ve bu durumu okul yönetimi veya okul pandemi kurullarına bildirir.

Yapılan taramanın sonunda sınıfta 3 kişiden az kişide pcr pozitif çıkması halinde pozitif kişiler ve Temaslı Takip Birimi tarafından belirlenen temaslı kişiler, izolasyona gönderilecek geriye kalan sınıf maskelerini takmak ve diğer sınıflar ile temas etmemek sureti ile okulda eğitimlerine devam edeceklerdir.

Pozitif çıkan öğrencilere ise; evdeki izlemin 7. gününde kontrol PCR yapılır. Test sonucu negatif ise ev karantinası sonlandırılır. Test sonucu pozitif ise hastaların karantina süresi 10 Günde sonlandırılır.

Pozitif kişinin evde nefes darlığı göğüs ağrısı ve var olan bulgularında (ateş, öksürük halsizlik, başağrısı vb.) artış olursa 0533 878 1030 numaradan kendilerine verilen doktor numarasını arayıp bilgi vermek zorundadırlar.

Öğretmenin pcr testinin pozitif olması durumunda, Temaslı takip biriminin belirlediği temaslı kişiler covid19 testi için yönlendirilecektir.

TAŞIMACILIK

Otobüs, minibüs, “T izni” olan taksi, turistik minibüs izinli vb. taşımacılık yapan araçların şoför yanlarına yolcu alınmayacaktır. Otobüs, dolmuş ve minibüslerde yolcuların şoför koltuğunun bir arka koltuğunu boş bırakacak şekilde oturma düzeni ile yolcu taşınacaktır.

Toplu taşımayı kullanacak 12 yaş ve üzeri aşılı kişiler (1. Dozunu yaptırmış 2. Doz zamanı henüz gelmeyen kişiler dahil) yolculuk öncesi adapass/aşı kartlarını göstereceklerdir. Aşısı olmayan kişiler ise son 72 saatlik PCR/ son 48 saatlik antijen testlerini göstereceklerdir.

Yolculuk sırasında ve sonrasında araçlar mutlaka havalandırılacaktır. Araçta şoför ve yolcular maske takacaktır. Her seferden sonra araçlar dezenfekte edilecektir.

Ülkemizde düzenlenecek gemi seferlerine günde azami 4 sefer ve her seferde 350’er kişi (askerler hariç) bulunacak şekilde yolcu kabul edilmesi gerekli görülmektedir.

Ülkeye limanlarımızdan (Girne ve Gazimağusa) mal sevkiyatı amacıyla giriş yapan tır şoförleri son 72 saat içerisinde yaptırmış oldukları PCR testlerini ibraz edeceklerdir. Tır şoförlerinin test sürelerinin son 72 saati aşması halinde giriş limanlarında yapılacak olan antijen testlerinin negatif olması koşuluyla giriş yapabileceklerdir. Ayrıca her iki limandan Karar 1’deki ada dışı giriş kriterlerine göre yolcu girişi yapılabilir.

Ülkemize havayolu ile gelen uçaklarda görevli olan çift aşılı uçucu personelin test sürelerinin son 72 saati aşması halinde havaalanlarında yapılacak antijen testlerinin negatif olması koşulu ile giriş yapabileceklerdir.

DİĞER KURALLAR

Nişan, nikah, düğün, sünnet törenleri, düğün öncesi partilerin kapalı alanlarda yapılması halinde ise her 3 m2’ye bir kişi düşecek şekilde misafir kabul edilecektir. Yemekli/kokteyli düğünlere aşısız kişi kabul edilmeyecektir.

-Törene katılacak herkes düğün tarihinden önceki son 48 saat içerisinde PCR/son 24 saat içerisinde antijen testlerini yapacaklardır.

-Tören ve partilerde maske takılacak, oturma düzeni sosyal mesafe kuralı gözetilerek düzenlenecek, tebrik yapılmayacak, takı – para sandık içerisine atılacaktır. Sosyal mesafeyi bozacak ölçüde yakın mesafeli oyun, halay ve dans yapılmayacaktır.

İşçi yatı evlerinin pandemi kuralları kapsamında sosyal mesafe ve iyi havalanan yerler olması gerekmektedir. Ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami dikkat edilecektir. İşçi yatı evlerinde konaklayan işçiler her 14 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. Tüp Bebek tedavisi nedeniyle ülkemize giriş yapacak kişiler Madde 1 ve Madde 2’de belirtilen giriş kriterlerine göre işlem göreceklerdir. Tedavi amacıyla karantina otellerinden Tüp Bebek Merkezleri’ne gitmesi planlanan kişiler, son 72 saat içinde yapılan negatif PCR veya son 48 saat içinde yapılan antijen test sonuçları ile karantina otelinden 3-4 saatliğine alınıp tedavi sonrası tekrar karantina oteline bırakılacaktır. Karantina otelinden alınan kişinin sorumluluğu tamamen Tüp Bebek Merkezi Sorumlu Müdürüne ait olacaktır. Karantina otellerinden alınıp tüp bebek merkezine götürülecek her kişi için hazırlanan taahhüt formu Sorumlu Müdür tarafından imzalanarak bu formlar Sağlık Bakanlığı Koordinasyon Kurulu’na tedavi izni için başvurulurken ibraz edilecektir.

Ev ziyaretlerinin mümkün olduğunca yapılmaması önerilir. Bir evde 10’dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaktır. Bir araya gelenlerinde son 72 saatlik negatif PCR/son 24 saatlik negatif antijen testi yapması gerekmektedir. Eylem, miting ve benzeri organizasyonların kapalı alanlarda düzenlenmesi halinde, her 3m2’ye bir kişi düşecek şekilde kişi alınacaktır. Aşısız kişiler son 72 saatlik negatif PCR/ son 48 saatlik negatif antijen testlerini ibraz etmeleri ve maske zorunlu olacaktır. Düzenlenecek organizasyonların yemekli/kokteyli olması halinde kişiler aşılı/aşısız olmaları farketmeksizin son 72 saatlik negatif PCR/ son 48 saatlik negatif antijen testlerini ibraz edeceklerdir. Açık alanlarda düzenlenecek organizasyonlar ise sosyal mesafe kuralları gözetilerek gerçekleştirilecek ve maske zorunlu olacaktır.

Omikron varyantının ülkemizde de görülmesinin ardından Komitemiz tarafından “Aşı Şeması” tekrar degerlendirilip asagidaki gibi guncellenmistir.

A. Covid-19 Aşı Şeması (18 Yaş ve Üzeri)

Doz Doz Doz Doz Doz SİNOVAC SİNOVAC (1.dozdan 1 ay sonra) BİONTECH (2.dozdan 3 ay sonra)* BİONTECH (3.dozdan 1-3 ay sonra) BİONTECH (4. dozdan 3 ay sonra *65 yaş üstü kişiler *sağlık çalışanları) SİNOVAC SİNOVAC (1.dozdan 1 ay sonra) SİNOVAC (2.dozdan 3 ay sonra ) BİONTECH (3.dozdan 3 ay sonra) **mRNA aşısı bulunmaması veya hastanın tercih etmemesi halinde SİNOVAC. BİONTECH (4. dozdan 3 ay sonra *65 yaş üstü kişiler *sağlık çalışanları) BİONTECH BİONTECH (1 ay sonra) BİONTECH (3-6 ay sonra) BİONTECH (3. dozdan 3 ay sonra *65 yaş üstü kişiler *sağlık çalışanları) MODERNA MODERNA MODERNA/BİONTECH (3-6 ay sonra) BİONTECH (3. dozdan 3 ay sonra *65 yaş üstü kişiler *sağlık çalışanları) JOHNSON BİONTECH (3 ay sonra) BİONTECH (1-3 ay sonra) BİONTECH (3. dozdan 3 ay sonra *65 yaş üstü kişiler *sağlık çalışanları) ASTRAZENECA ASTRAZENECA (1 ay sonra) BİONTEC (3-6 ay sonra) BİONTECH (3. dozdan 3 ay sonra *65 yaş üstü kişiler *sağlık çalışanları)

B. Covid-19 Hastalığı Geçirenlerin Aşı Şeması -1

1.Doz Negatifleşme tarihinden 1 ay sonra 2. Doz Negatifleşme tarihinden 2 ay sonra 3. Doz Negatifleşme tarihinden 5 ay sonra BİONTECH (ÖNERİLEN) BİONTECH (ÖNERİLEN) --- SİNOVAC SİNOVAC SİNOVAC ASTRAZENECA ASTRAZENECA --- MODERNA MODERNA ---

**AŞI ŞEMASI TAMAMLANMADAN VEYA HİÇ AŞILANMADAN Covid 19 hastalığını geçirmiş kişilerin negatifleşme tarihlerinden 1 ay sonra aşılanmaya başlamaları gerekmektedir.

C. Covid 19 Hastalığı Geçirenlerin Aşı Şeması-2

HASTA OLMADAN ÖNCE YAPILMIŞ AŞI 3.DOZ 4. DOZ 5.doz 2 DOZ SİNOVAC BİONTECH (negatifteştikten 3 Ay sonra) BİONTECH (3.dozdan 3 ay sonra) -- 2 DOZ BİONTECH BİONTECH (negatifteştikten 3 Ay sonra) -- -- 1 DOZ JOHNSON& JOHNSON BİONTECH (negatifteştikten 3 Ay sonra) BİONTECH (3. Dozdan 3 Ay sonra) -- 2 DOZ MODERNA BİONTECH (negatifteştikten 3 Ay sonra) -- -- 2 DOZ ASTRAZENECA BİONTECH (negatifteştikten 3 Ay sonra) -- -- 2 DOZ SİNOVAC SİNOVAC (negatifteştikten 3 Ay sonra) SİNOVAC (negatifteştikten 4 Ay sonra) SİNOVAC (negatifteştikten 7 Ay sonra)

** TAM AŞILI OLMASINA RAĞMEN Covid-19 hastalığını geçirmiş kişilerin negatifleşme tarihlerinden 3 ay sonra aşılanmaya başlamaları gerekmektedir.

EK 1 COVİD-19 POZİTİF HASTALARIN EVDE İZOLASYONU

Gerekli ev koşulları

Pozitif kişilere e v karantinası uygulamasının yapılabilmesi için, evdeki (konut, yurt, lojman v.b) diğer bireylerle temas olmayacak şekilde kişiye ait ayrı bir oda olması zorunludur. Ev içerisinde aynı banyo ve tuvaletin kullanılması halinde bu yerler her kullanım sonrası dezenfekte edilir.Dezenfeksiyon %1 oranında sulandırılmış çamaşır suyuyla yapılır. (10 litre su içine 1 küçük çay bardağı çamaşır suyu konulur.) Ev karantinasına alınan covid-19 pozitif kişi bileklik ile izleme alınır. Karantina süresince evden çıkamaz (sadece acil durumlarda karantina merkezinin bilgisi doğrultusunda çıkabilir) Covid-19 pozitif kişinin karantinaya alındığı eve ziyaretçi kesinlikle kabul edilemez .

Sürecin İşleyişi

Kişilerin, Covid 19 PCR test sonucunun pozitif olduğu ile ilgili gelen mesaj akabinde izolasyon süreci başlar (0. Gün) Başka bir test merkezine giderek test tekrarı yapılmaması bulaşı artırmaması açısından önemlidir. İzolasyon süreci 7 gündür. Yedinci günün sonunda hastalara kontrol PCR testi yapılır. İzolasyon süreleri tamamlanmadan yapılan PCR test sonuçları geçersiz sayılacaktır. Test sonucu pozitif ise hastaların karantina süresi 10 günde sonlandırılır. Pozitif kişinin evde nefes darlığı göğüs ağrısı ve var olan bulgularında (ateş, öksürük halsizlik, başağrısı vb.) artış olursa kendilerine verilen doktor numarasını arayıp bilgi vermek zorundadırlar.

Not Covid-19 pozitif kişi, çocuk olduğu veya bakıma muhtaç olduğu vb nedenle karantinaya bakıcı kişiyle birlikte girmişse, pozitif kişinin testinin negatife dönmesi halinde aşılı bakıcı kişinin testi negatif ise maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak günlük hayatına devam edecektir. Aşısız bakıcı kişinin testi negatif olsa dahi 7 gün süre ile izole olacaktır. Bakıcı kişi aşılı ise 5. Gün, aşısız ise 7.Gün antijen testini yaptıracaktır. Bu kişiler belirtilen sürelerden önce semptom göstermeleri halinde daha erken PCR testi yaptıracaklardır.