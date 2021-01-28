Üst Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanlığı’nda toplandı

ÜLKE GÜNDEMİNDEKİ SON GELİŞMELERİN ELE ALINDIĞI TOPLANTIDA, ÖZELLİKLE PANDEMİ VE AŞI SÜRECİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERDE BULUNULDU

Üst Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı’nda toplandı. Ülke gündemindeki son gelişmelerin ele alındığı toplantıda, özellikle pandemi ve aşı süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.



