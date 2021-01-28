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Üst Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanlığı’nda toplandı

28 Ocak 2021 Perşembe 20:00
Üst Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanlığı’nda toplandı
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ÜLKE GÜNDEMİNDEKİ SON GELİŞMELERİN ELE ALINDIĞI TOPLANTIDA, ÖZELLİKLE PANDEMİ VE AŞI SÜRECİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERDE BULUNULDU
Üst Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı’nda toplandı. Ülke gündemindeki son gelişmelerin ele alındığı toplantıda, özellikle pandemi ve aşı süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. 

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Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, iki oturumda gerçekleşen toplantıya, Başbakan Hamza Ersan Saner, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, Sağlık Bakanı Müsteşarı Ali Çaygür, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun, Teknik Komiteler Koordinatörü Güneş Onar ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık Özel Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı katıldı.
 

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Son Güncelleme: 28.01.2021 21:28
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