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“Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı” oybirliği ile kabul edildi

“Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı” oybirliği ile kabul edildi

25 Haziran 2019 Salı 07:35
“Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı” oybirliği ile kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, “Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı”nı oybirliği ile kabul etti.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, komitenin  dün yaptığı toplantıda onaylanan üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı”nın Genel Gerekçesi şöyle:

“32/2019 Sayılı  İstatistik Kurumu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası  28 Mayıs 2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yasada Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi) altında yer alan Başkan kadrosuna paralel, Üst Kademe Yöneticileri Yasası'nın 2'nci maddesinin 2'nci fikrasına bağlı I'inci Cetveline İstatistik Kurumu Başkanı kadrosu ile aynı yasanın 6'ncı maddesinin (5A) f ıkrasından hemen sonra İstatistik Kurumu Başkam kadrosunun görev ve sorumlulukları ile aranacak asgari niteliklerinin eklenmesi gerekmektedir”. 

Komite toplantısına davetli olarak,  Maliye Bakanlığı ve Personel Dairesi’nden yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundular.  

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HP Milletvekili Jale Refik Rogers Başkanlığındaki Komite toplantısına, CTP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, Komite Üyeleri; UBP Milletvekilleri Resmiye Canaltay, Menteş Gündüz ve HP Milletvekili Hasan Topal katıldı.

Son Güncelleme: 25.06.2019 12:06
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