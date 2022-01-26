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Usluer’e Meclis’te son görev…

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören ve dün hayatını kaybeden Ulusal Birlik Partisi (UBP) eski İskele Milletvekili Alirıza Usluer için Cumhuriyet Meclisi bahçesinde tören düzenledi.

26 Ocak 2022 Çarşamba 12:30
Usluer’e Meclis’te son görev…

72 yaşında hayatını kaybeden Usluer için saat 10.30'da düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Faiz Sucuoğlu, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bazı bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, Usluer’in ailesi ve sevenleri katıldı.

Saygı duruşu ile başlayan törende, Alirıza Usluer’in özgeçmişi okundu, ardından sırasıyla Usluer’in ailesi adına damadı İbrahim Bayıkoğlu, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, merhum Usluer’in naaşı önünde protokol sırasına göre saygı duruşu ve geçişi yapıldı.

Meclis bahçesindeki törenin tamamlanmasının ardından, Usluer’in cenazesi İskele’de yapılacak cenaze töreniyle defnedilmek üzere yola çıktı.

TATAR: “ONUN VASİYETİ, GELİŞEN, KALKINAN, İNSANINA DAHA GÜZEL HİZMETLER VEREN BİR KKTC’DİR”

Cumhurbaşkanı Tatar, törende yaptığı konuşmada, Usluer’in uzun yıllar KKTC polis teşkilatında, ardından bir muhtar, belediyesi meclis üyesi ve kendisiyle aynı dönemde Meclis çatısı altında bir milletvekili olarak halkına hizmet veren çok değerli biri olduğunu belirtti.

“O gerçekten bir vatanperverdi. KKTC’ye inanan, hizmet aşkıyla halkına hizmet eden ama aynı zamanda da çok iyi bir aile babasıydı” diyen Tatar, Usluer’e Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diledi.

Usluer’i uğurlarken herkesin İskele’nin bir abisini kaybettiğini müşahede ettiğini de söyleyen Tatar, “Usluer’le birlikte, o kuşağın yavaş yavaş aramızdan ayrılışını da hep birlikte görüyoruz. Onun vasiyeti, gelişen, kalkınan, insanına daha güzel hizmetler veren bir KKTC’dir. Dolayısıyla onun naaşı önünde yeni seçilen milletvekillerimize, başarılar diliyorum. Yeni seçilen milletvekillerimiz inşallah yeni dönemde nisap sorunu yaşamadan, bu millete, bu halka hizmetler verirler. Nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun” şeklinde konuştu.

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SENNAROĞLU: “ÇALIŞKANLIĞI VE VATANSEVERLİĞİYLE HEPİMİZİN ÖRNEK ALACAĞI BİR YAŞAM SÜRMÜŞTÜR”

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Alirıza Usluer’in çeşitli kademelerde görev almış, çalışkan ve dürüst insan olduğuna işaret ederek, “KKTC önemli bir değerini kaybetmiştir” dedi.

Usluer’in 1989 yılında polis teşkilatından polis çavuşu olarak emekli olduktan sonra uzun yıllar İskele’de muhtarlık, belediye meclis üyeliği ve son olarak da 2009-2013 yılları arasında UBP İskele milletvekili görevi yaptığını hatırlatan Sennaroğlu, şöyle konuştu:

“Kardeşimizin kıymetli hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Usluer, çalışkanlığı ve vatanseverliğiyle hepimizin örnek alacağı bir yaşam sürmüştür. İsmi ve hatırası en saygın şekilde anılacak ve hatırlanacaktır. Kendisine Allah’tan rahmet, dava arkadaşlarına, kederli ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerken, merhum Usluer’in anısı her zaman bizimle olacaktır. Hepimizin başı sağ olsun.”

USLUER’İN DAMADI BAYIKOĞLU: “ONUN SERGİLEDİĞİ DURUŞU DEVRALARAK ÖMRÜMÜZÜN SONUNA KADAR SERGİLEYECEĞİMİZE NAAŞI ÖNÜNDE SÖZ VERİYORUM”

Usluer’in damadı İbrahim Bayıkoğlu ise, kayınpederinin hayatı boyunca herkese iyilik etmeye çalıştığını, kimseye zararı dokunmadığını söyleyerek, Usluer’in her zaman pozitif düşünen, hayatında hiçbir zaman negatife yeri olmayan bir insan olduğunu kaydetti.

Bayıkoğlu, törene katılan herkese teşekkür ederek, “Geride bıraktığı eşi ve bizler, onun sergilediği duruşu ondan devralarak ömrümüzün sonuna kadar sergileyeceğimize naaşı önünde söz veriyorum” dedi.

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Son Güncelleme: 26.01.2022 13:25
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