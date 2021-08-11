Üreten Gençler Buluşması Cuma günü

Gençlere somut ve soyut üretimlerini sergileme, tanıtma ve toplumla paylaşma fırsatı vermeyi amaçlayan proje kapsamında, Lefkoşa’daki Gençlik Merkezi Birliği (Eski Kızılbaş Kilisesi) bahçesinde kurulacak stantlarda satış yapılacak ve performanslar sergilenecek.

Gençlik Merkezi Birliği Başkanı Fatoş Giritli konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Bu yıl 100 yılı aşkın bir süre önce üretime başlayan insanlarımızın günümüze kadar gelen nesillerinin devam ettirdiği işletmeler, etkinliğimize konuk olarak katılarak bizlere ve gençlere ilham kaynağı olacak” dedi.

Açıklamaya göre etkinlikle gençlerin girişimcilik ve yaratıcılığını desteklemek, birbirlerinden haberdar olmalarını sağlamak, işbirliği yapabilmeleri için zemin oluşturabilmek, toplumla bütünleşmelerine katkıda bulunmak ve üreten gençlerin görünürlüğünü artırmak da amaçlanıyor.

Etkinlik Gençlik Dairesi ve TİKA Lefkoşa Ofisi sponsorluğunda gerçekleştiriliyor.