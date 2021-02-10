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Ünyarar; “Virüslerden korunmanın tek yöntemi maske,mesafe ve hijyen”

10 Şubat 2021 Çarşamba 17:31
Ünyarar; “Virüslerden korunmanın tek yöntemi maske,mesafe ve hijyen”
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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Ünyayar, Covid-19 virüsü, virüsün mutasyona uğraması ve korunma yöntemleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

“Teknolojinin Gelişmesi Bulaş Hızını Arttırdı”

Ünyarar; Covid-19 virüsü ilk başlarda grip gibi etkiler gösterdi, çok fazla ciddiye alınmadı ve zatüreden ayırt edilemedi. Çağımızda her şey çok hızlı gelişiyor. Ulaşımda kolaylaştığı için ne yazık ki bize çok uzak gibi görünen Wuhan'dan virüs bize kadar hızlı biçimde geldi. Mutasyona uğrayan Birleşik Krallık, Güney Afrika ve Brezilya virüsüne eskiden olsa coğrafi etki derdik. Bulaş riski dünyada az olabilirdi.Fakat bu mutasyona uğrayan virüslerin ülkemize kadar gelmesi artık çok kolay. Hükümetimiz virüsün ilk yayıldığı zaman gereken önlemlerini aldı. Bilim Kurulu kuruldu. Başarılı çalışmalarda bulunuldu. Ne yazık ki yurtdışından gelen talepler, ekonomik zorlanmalar nedeniyle kapılarımızı açtık. Açtıktan sonra virüste beraberinde adamıza tekrardan girdi” dedi.

Korunma yöntemleri hakkında açıklamalarda bulunan Ünyarar; “ Maske, mesafe ve hijyenin yanı sıra marketlere gittiğimiz zaman eve geldiğimizde alkolle poşetleri ve malzemeleri temizlememiz lazım.Eğer o ürüne virüs geçmişse ve biz onu buzluğa atarsak o virüs soğukta 6 ay kadar yaşayabilir. Önlemlerimizi tam olarak alırsak hiç bir sorun yaşamayız”

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Ünyarar; “Aşıyı bir kenara koyarsak maske, mesafe ve el hijyen dışında hükümetin veya doktorların fazladan yapabilecekleri bir şey yok. Çok ileri safhada gelinirse ancak sizi entübe duruma getirip oksijen verebilirler”

“İnsanlar Çok Yoruldu, Aşı ile Beraber Psikologlara İhtiyacımız Var”

Pandeminin getirdiği korkular hakkında açıklamalarda bulunan Ünyarar; “Temaslılar psikolojik olarak korkudan saklanmayada başladı.Aşının yanı sıra psikologlara ihtiyacımız oluşmaya başladı. Hükümetin şuan alabileceği en büyük önlem Psikolojik Merkezler açmak. Sağlık çalışanlarımız çok yoruldu.İnsanlar işe gidemiyor, çocuklar okula gidemiyor, kimse dışarı çıkamıyor. Ufak bir grip belirtisi gösteren bile korkuyor test yaptırmaktan kaçınıyor, temaslı olan saklıyor. Korkuya gerek yok hepimiz insanız. Belirti gösterirsek mutlaka test yaptırmamız gerekli, yetkililere mutlaka temaslı olduklarımızı eksiksiz bir biçimde söylemeliyiz. Bulaş hızını ancak böyle azaltabiliriz” dedi.

Birleşik Krallık'tan ülkemize gelen mutasyonlu virüs hakkında açıklamalarda bulunan Ünyarar; “Durumlar artık dahada değişti. Birleşik Krallık'ta çıkan mutasyonların süratli bir biçimde geldiğini görüyoruz. Bu hızlı gelişimde bulaş riskini %70 oranında arttırıyor. Korunma yöntemleri aslında aynı maske, mesafe ve hijyen. Bu virüsler RNA virüsü olduğu için her ay 3 kere mutasyon geçirebilir ama her mutasyon yeni hastalık üretek diye bir şey yok. Bazı mutasyonlar kendi kendini yok edebiliyor. Bulaşma oranı artınca öldürme oranı azalıyor. Buda sürü bağışıklığı anlamına gelmektedir”

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