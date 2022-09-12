Ünlü yazar Hakan Mengüç ile; ‘Dalgaların Sessizliğinde’ Camelot Beach’te, ‘Sufi Gecesi’ Bellapais’te gerçekleşti

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) farklılıklara imza atmaya devam ederken, Sufi Akademi başkanı, ünlü yazar, günümüzün Sufizm ve Felsefe Akımı’nın önde gelen temsilcisi Hakan Mengüç’ün katılımı ile gerçekleştirdiği "Sufizm ve Mindfulness Sempozyumu 2022"ye ilgi yoğun oldu.

Sempozyumun ilk günü GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde Gerçekleşti



3 programdan oluşan sempozyum; GAU Sufi Akademi & Mindfulness Akademi Tarafından,

KKTC Başkan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı himayelerinde;

ünlü yazar Hakan Mengüç’ün katılımı ile hayat bularak tamamladı. Birinci günün ilk yarısı halka açık bir programla başladı ve sempozyuma öğleden sonra katılımcılar bilet alarak katılım gösterdi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’ın da katıldığı "Sufizm ve Mındfulness Sempozyumu 2022" açılış töreni; 10 Eylül 2022 tarihinde, GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Sempozyuma; Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, KKTC DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, DP Girne Milletvekili ve GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, üst düzey devlet erkanı, GAÜ COO’su Doç. Dr. Hüda Hüdaverdi, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar, GAÜ Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Sadık Akyar ile GAÜ akademik ve idari kadrosu katılım gösterdi.

GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde gerçekleşen sempozyumun ilk gününde; Nadia Maya ile Sema Gösterisi ve Ali Danış ile Enerji Çalışması katılımcıların da sahneye çıkarılarak çalışmalara dahil olması ile gerçekleştirildi.

Hakan Mengüç Sufizm Felsefesi Hakkında Bilgiler Aktardı

Sempozyum kapsamında ünlü yazar Hakan Mengüç ise bir söyleşi gerçekleştirerek Sufi Felsefesi’nden bahsetti, Şems-i Tebrizi ve Mevlana’nın ışığında, Sufizm ile umut ve iyimserlik üzerine katılımcıları derin bir yolculuğa çıkardı. Konuşma aralarında ney üfleyen Mengüç, kendisini dinleyen katılımcıların adeta gönüllerine dokundu. Hakan Mengüç’ün kitap imza programı ile sempozyum sona erdi.

“Dalgaların Sessizliğinde” Camelot Beach’te; ‘Sufi Gecesi’ Bellapais’te!



“Sufizm ve Mindfulness Sempozyumu 2022”nin ikinci günü olan 11 Eylül sabahında ise GAU Camelot Tesislerinde ‘Dalgaların Sessizliğinde Meditasyon’ başlığı ile Hakan Mengüç’ ün yönettiği meditasyon çalışması gerçekleşti. Huzurlu bir başlangıç yapılan günün akşamında ise Bellapais Manastırı’nda ‘Sufi Müzikleri Gecesi’ ile organizasyon devam etti. Bellapais Manastırı’ndaki Sufi Müzikleri Gecesi’ne; KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı ve DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, DP Girne Milletvekili ve GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, GAÜ COO’su Doç. Dr. Hüda Hüdaverdi ve GAÜ Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Sadık Akyar’da katılım gösterdi.

Organizasyon kapsamında ünlü yazar Hakan Mengüç ve Nadia Maiya katılımcılara; Bilinçli Farkındalık ve İçe Dönüş Yolculuğu hakkında bilgiler aktarırken Sufi sohbetleri, müzik dinletisi ve sema gösterisi gerçekleştirdi. Organizasyon; gerek Bellapais’in eşsiz ambiyansı gerek ise ikram edilen Osmanlı şerbeti ve gül suları ile katılımcıları iç huzura ulaştırmayı başardı. İki günlük "Sufizm ve Mındfulness Sempozyumu 2022" Serhat Akpınar’ın, Hakan Mengüç ve Nadia Maiya’ya çiçek takdim etmesi ve teşekkürü ile sona erdi.