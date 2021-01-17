Ünlü siyasi kaçakcılıktan yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Akdoğan eski UBP Belediye başkanı Adem Ademgil askeri yasak bölgede Kıbrıslı Rum kaçakçılık arkadaşı Mattheou Mattheou ile suçüstü yakalandı. Zanlılar PCR testlerinin yapılıp sonucunun beklenmesi üzerinde mahkemeye getirilmediler.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Aytaç Çebi olayla ilgili bulguları aktardı. Çebi zanlılar Adem Ademgil ve Mattheou Mattheou’nun Akıncılar'da işlenen birinci derece askeri yasak bölgeye gizlice girme ve ihlal etme suçlarından methaldar olduklarını söyledi. Polis 16 Ocak 2021 tarihinde saat 17.40 raddelerinde Akıncılarda askeri bölge içerisinde bulunan Bayrak tepe mevkiin de zanlı Adem Ademgil’in yönetiminde bulunan MV 257 plakalı cip araç ve arkasında yüklü bulunan Old Holborn marka 50 gr lik toplam değerleri 113.400 TL olan 30 koli sigara tütünü ile 1. Derece askeri yasak bölge içeresine girip ihlal etttiğini mahkemeye aktardı. Polis yine zanlı Mattheou Mattheou’nun ise ayni bölgede yönetiminde bulunan KME 873 plakalı cip araç ile zanlı Ademgil’in getirmiş olduğu sigara tütünlerini almak için Güney Kıbrıs’tan birinci derece askeri yasak bölgeye gizlice girip ihlal ettikten sonra söz konusu sigaraları zanlı ile birlikte aracına aktarırken suçüstü tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti. Polis araçlarda bulunan sigara tütünlerinin emare olarak alındığını zanlı Ademgil’in tutuklanmasının ardından işlemiş olduğu suçu itiraf ettiğini ancak ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek zanlıların ilk etapta 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Umut İnan zanlıların ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.