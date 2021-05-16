banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kıbrıs – İsrail - Türkiye üçgeni
Kıbrıs – İsrail - Türkiye...
Bileklikler ne kadar güvenli!
Bileklikler ne kadar güvenli!
Çocuklara okulu haram etmek
Çocuklara okulu haram etmek
Kişilik meselesi önemli
Kişilik meselesi önemli
banner376

Ünlü şef Uysal, LAÜ Gastronomi öğrencilerine deneyimlerini aktaracak

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından Şef Uğur Volkan Uysal’ın katılımıyla söyleşi etkinliği gerçekleştirilecek.

16 Mayıs 2021 Pazar 20:52
Ünlü şef Uysal, LAÜ Gastronomi öğrencilerine deneyimlerini aktaracak
banner337

banner341
Uğur Volkan Uysal son 10 yılda birçok uluslararası zincir restoran, otel ve fast food markasının ve bir Alman markası Miele’nin danışmanlığını ve workshoplarını yapmıştır. 2016 yılının başından itibaren Yakışıklı Yemekler Okulu’nda, çok sayıda izleyicisi ve hayranına yemek yapmanın büyülü yanını göstermekte olan  Uğur Volkan Uysal şimdilerde çalışmalarını, son derece revaçta olan Youtube Kanalı “Yakışıklı Yemekler”e yönlendirmiştir.

Şef Uysal 18 Mayıs 2021 tarihinde saat 19:00’da online olarak Gastronomi Bölümü öğrencilerine ve mesleğe ilgi duyanlara deneyimlerini üniversitenin eul_lau instagram hesabından aktaracak.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney'de 165 yeni vaka!
Güney'de 165 yeni vaka!
69 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
69 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
KKTC'de 31'i yerel 38 yeni vaka!
KKTC'de 31'i yerel 38 yeni vaka!
Bülent Aytaç'ın annesi vefat etti
Bülent Aytaç'ın annesi vefat etti
Eczanelerde yaz dönemi yarın başlıyor
Eczanelerde yaz dönemi yarın başlıyor
"Erken seçim tarihinin Nisan 2022 olmasına ısrarlıyız"
"Erken seçim tarihinin Nisan 2022 olmasına ısrarlıyız"
GAÜ Akademisyeni Yrd. Doç. Dr. Önder, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını değerlendirdi
GAÜ Akademisyeni Yrd. Doç. Dr. Önder, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını değerlendirdi
Tatar Beşiktaş’ı şampiyonluğundan dolayı kutladı
Tatar Beşiktaş’ı şampiyonluğundan dolayı kutladı
Halkın Partisi hükümeti eleştirdi
Halkın Partisi hükümeti eleştirdi
Tatar bazı şehit eşlerine Bayram ziyaretinde bulundu
Tatar bazı şehit eşlerine Bayram ziyaretinde bulundu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim