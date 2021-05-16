Ünlü şef Uysal, LAÜ Gastronomi öğrencilerine deneyimlerini aktaracak

Uğur Volkan Uysal son 10 yılda birçok uluslararası zincir restoran, otel ve fast food markasının ve bir Alman markası Miele’nin danışmanlığını ve workshoplarını yapmıştır. 2016 yılının başından itibaren Yakışıklı Yemekler Okulu’nda, çok sayıda izleyicisi ve hayranına yemek yapmanın büyülü yanını göstermekte olan Uğur Volkan Uysal şimdilerde çalışmalarını, son derece revaçta olan Youtube Kanalı “Yakışıklı Yemekler”e yönlendirmiştir.

Şef Uysal 18 Mayıs 2021 tarihinde saat 19:00’da online olarak Gastronomi Bölümü öğrencilerine ve mesleğe ilgi duyanlara deneyimlerini üniversitenin eul_lau instagram hesabından aktaracak.