Ünlü oyuncu Uğur Aslan GAÜ’de söyleşi gerçekleştirecek

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ünlü isimlerin söyleşilerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

GAÜ Uluslararası Spectrum Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan söyleşide ünlü oyuncu ve şarkıcı Uğur Aslan hayranları ile bir araya gelecek. GAÜ’den konu ile ilgili yapılan açıklamada, 10 Mayıs Salı saat 16.00’da gerçekleşecek olan söyleşiye GAÜ akademik ve idari kadrosu, öğrenciler ve halkın da davetli olduğu belirtildi.

Uğur Aslan Kimdir?

Uğur Aslan 9 Şubat 1972'de Hatay'da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana-Sanat Dalı mezunudur. 2005 yılında yayınlanan Beşinci Boyut adlı dizi ile oyunculuk hayatına adım atan Uğur Aslan, Aile Reisi, Yer Gök Aşk, Kayıp, Derdest, Kara Sevda, Açlığa Doymak, Daha, Gümüş, Aşık: Aşığın Gözü Kördür gibi yapımlarda rol almıştır. Şimdilerde ise ekranların sevilen dizisi 'Yargı'da Eren komiseri canlandırmaktadır. 49 yaşındaki oyuncu Uğur Aslan, 22 yıldır başarılı senarist Sema Ergenekon ile evlidir. Mutlu bir evlilik sürdüren çiftin 3 çocuğu bulunuyor. Aslan birçok başarılı dizinin de oyuncu kadrosunda bulunmuştur.

2021 Yargı - Eren komiser (TV Dizisi)

2020 Çukur - Emir Varol (TV Dizisi)

2019 – Kuruluş Osman (Nizameddin) (TV Dizisi)

2017 – Siyah Beyaz Aşk (Cem Çınar) (TV Dizisi)

2017 – Daha (Zahir) (Sinema Filmi)

2016 – Aşık: Aşığın Gözü Kördür (Kasım) (Sinema Filmi)

2016 – Kara Sevda (Zehir) (TV Dizisi)

2013 – Kayıp (Komiser Zafer) (TV Dizisi)

2012 – Karadayı (Adnan) (TV Dizisi)

2012 – Açlığa Doymak (Kenan) (Sinema Filmi)

2010-2012 – Yer Gök Aşk (Cüneyt) (TV Dizisi)

2009 – Aile Reisi (TV Dizisi)

2008 – Derdest (TV Dizisi)

2005 – Gümüş (TV Dizisi)

2005 – Beşinci Boyut (TV Dizisi)