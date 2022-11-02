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Ünlü oyuncu Rıza Akın yaşamını yitirdi

Tiyatro, sinema ve televizyonda birçok yapımda yer alan ünlü oyuncu Rıza Akın hayatını kaybetti.

02 Kasım 2022 Çarşamba 11:01
Ünlü oyuncu Rıza Akın yaşamını yitirdi

Tiyatro, sinema ve televizyonda birçok yapımda yer alan ünlü oyuncu Rıza Akın hayatını kaybetti.

Dün gece yoğun bakıma alınan ünlü oyuncu Rıza Akın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sinema oyuncusu Menderes Samancılar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ünlü oyuncu Rıza Akın'ın hayatını kaybettiğini paylaştı.  Samancılar "Canım kardeşim Rıza Akın'ı kaybettik" mesajını yayınladı.

RIZA AKIN KİMDİR?

1957 doğumlu Rıza Akın, oyunculuk hayatın Adana Halkevi'nde başladı ve profesyonel kariyerine Ankara Birlik Tiyatrosu'nda adım attı. İletişim eğitimi alan ve gazeteciliğe başlayan oyuncu, 1997 yılında Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nu kurdu.

Oyuncu Kerr, Beyaz Gelinlik, Kardeş Payı, Bembeyaz, Kalp Yarası ve Ceviz Ağacı gibi yapımlarda rol aldı.

Rıza Akın, Nisan 2019'da Japon Miho Shimotashiro ile evlendi.

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